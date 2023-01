Kidawa-Błońska: Polacy najlepiej oceniają rząd Tuska z PSL. To był najlepszy czas

- Jeśli popatrzymy na badania, jakie rządy Polacy oceniają najlepiej, to okazuje się, że jest to rząd Donalda Tuska z PSL. To był najlepszy czas dla Polaków - powiedziała w rozmowie z Radiem Zet Małgorzata Kidawa-Błońska. - Mamy frajdę w PO, że mamy wielu doświadczonych i bardzo dobrych polityków - dodała.