Kaleta był pytany o poniedziałkowe słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który - pytany o to czy PiS wystartuje w wyborach z Solidarną Polską stwierdził "tak, wystartujemy razem".

- Jest to rzeczywiście najbardziej prawdopodobny scenariusz, z tego powodu, że dwukrotny start pokazał, że możemy wygrywać wybory wspólnie. Według liderów PiS i Solidarnej Polski to jest w tym momencie optymalny start. Ale, czy tak się stanie, nie mamy potwierdzenia - odparł Kaleta.

A co ze słowami Zbigniewa Ziobro, który w Polsat News mówił, że Solidarna Polska przygotowuje się do samodzielnego startu w wyborach?



- W każdym poważnym przedsięwzięciu liczy się to, co jest na stole, co jest na papierze, co jest uzgodnione. Na dziś mamy sytuację, że jest wola wspólnego startu. Ale żeby do tej woli doszło do skonsumowania, konieczne jest zawarcie nowej umowy koalicyjnej, a jej jeszcze nie ma - odparł.

- Musimy być odpowiedzialni i być gotowi na samodzielny start, i na taką ewentualność jesteśmy gotowi - dodał zastrzegając, że "lepszym byłby start wspólny, bo tego oczekują wyborcy Zjednoczonej Prawicy".

Kaleta był następnie pytany o to czy Solidarna Polska może zagłosować przeciw odrzuceniu poprawki Senatu, odbierającej subwencję z budżetu dla mediów publicznych w wysokości 2,7 mld zł, co sugerował wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

- Ta sprawa budzi emocje w naszym środowisku, ponieważ - mówię to z ubolewaniem - w Polskim Radiu, jeśli chodzi o publicystykę, jesteśmy po prostu, w sposób oczywisty, cenzurowani. Jesteśmy cenzurowani również w innych mediach, w stacjach prywatnych, takich jak TVN. Każde środowisko polityczne w parlamencie powinno mieć dostęp do osób zapoznających się z informacjami, publicystyką tych stacji, niezależnie od tego czy są to media prywatne czy publiczne - mówił wiceminister.

W Polskim Radiu, w publicystyce, Solidarnej Polski nie ma. Jest totalnie ocenzurowana Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości

Kaleta podkreślił, że nie ma jeszcze decyzji całej Solidarnej Polski w sprawie tego, jak zagłosuje w sprawie 2,7 mld zł dla mediów publicznych.



- Być może Janusz Kowalski podjął prywatną decyzję. Potwierdzam, że ta sprawa budzi emocje - stwierdził.



- W mediach publicznych wszystkie środowiska polityczne, które są co najmniej reprezentowane w parlamencie, powinny móc zaprezentować swoje poglądy. W tym przypadku tak nie jest, to bardzo źle świadczy o kierownictwu Polskiego Radia - dodał.



- W Polskim Radiu, w publicystyce, Solidarnej Polski nie ma. Jest totalnie ocenzurowana. A przecież mamy ok. 4 proc. głosów w parlamencie - podsumował.