Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 302 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. 21 grudnia prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, odbił pierwszą od 19 grudnia oficjalną wizytę zagraniczną - Zełenski przybył do Waszyngtonu, gdzie spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA i wystąpił przed Kongresem.

Lider Partii Republikańskiej w Senacie, Mitch McConnell mówił, że Zełenski był "inspirujący jak zwykle" przemawiając wieczorem (czasu amerykańskiego) w Kongresie.



Reklama

- To bardzo ważne, najważniejsze, by pokonać Rosjan na Ukrainie - stwierdził. - Na szczęście oni (Ukraińcy - red.) mają przywódcę, którego każdy może podziwiać. A ponadto to miłe, że mamy coś, na koniec roku, co do czego wszyscy się zgadzamy - stwierdził senator Partii Republikańskiej.

Ukraińcy mają przywódcę, którego każdy może podziwiać Mitch McConnell, lider Partii Republikańskiej w Senacie

Inny senator republikanów, John Thune mówił, że Zełenski "wyjaśnił, dlaczego amerykańska determinacja jest kluczowa dla sukcesu Ukrainy, który jest kluczowy dla szerszego tryumfu wolności i demokracji na świecie".



Reklama

Thune dodał, że gdy słuchał Zełenskiego mógł "poczuć (...) pragnienie wolności i demokracji" Ukraińców. Jak dodał słowa Zełenskiego były "inspirujące", a przemówienie było "wygłoszone prosto z serca".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Emocjonalne wystąpienie Zełenskiego przed Kongresem. „Każdy centymetr Bachmutu jest przesiąknięty krwią” Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawiając w środę przed połączonymi izbami Kongresu mówił o silnych więzach między Stanami Zjednoczonymi a jego krajem. Podkreślał, że amerykańskie wsparcie dla Ukrainy to „nie dobroczynność, tylko inwestycja w globalne bezpieczeństwo”.

Senator Cynthia Lummis (Partia Republikańska), która w przeszłości głosowała przeciwko pomocy dla Ukrainy, po przemówieniu prezydenta Ukrainy w Kongresie stwierdziło, że było "mądre" z jego strony, by podziękować "każdej amerykańskiej rodzinie" zanim podziękował Kongresowi, przez co uznał "poświęcenie amerykańskich rodzin i amerykańskiego narodu, który udostępnia Ukraińcom pieniądze".



Jak dodała była przeciwna pomocy dla Ukrainy ponieważ "pochodzi ona z kieszeni podatników" i dodała, że opowiada się za wykorzystaniem możliwości MFW, aby udzielać finansowego wsparcia Ukrainie.



- (Ukraińcy) są (...) szlachetni, walczą z całego serca, by ocalić swój kraj i swój naród, a poświęcenie, na które się zdobywają, jest po prostu niesamowite - przyznała. Ale dodała też, że chciałaby, aby Amerykanie "byli mądrzy przy szukaniu źródeł funduszy" dla Ukrainy.

Lider Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów, Kevin McCarthy ocenił, że przemówienie Zełenskiego było "dobre". - Wskazał powody, dla których wolny świat chce dalej walczyć. Moje stanowisko się nie zmieniło. Wspieram Ukrainę, ale nie wspieram wypisywania czeków in blanco. Chcemy mieć pewność, że wydajemy pieniądze odpowiedzialnie - mówił.



Reklama

Pytany o swoją rozmowę z Zełenskim powiedział, że dotyczyła ona tego "w jakim punkcie jest wojna i czego potrzeba, aby została wygrana".



Z kolei lider Partii Demokratycznej w Senacie, Chuck Schumer stwierdził, że przemówienie Zełenskiego zostało wygłoszone "we właściwym momencie", w czasie gdy senatorowie starają się przyjąć ustawę zapewniającą miliardy dolarów dodatkowej pomocy dla Ukrainy. - Mam nadzieję, że ci, którzy wątpią, że powinniśmy pomagać Ukrainie, usłyszeli to przemówienie głośno i wyraźnie - powiedział.