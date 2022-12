We wtorek w Sejmie odbyło się m.in. głosowanie nad wnioskiem opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z Solidarnej Polski. Większość ustawowa wynosiła 231 głosów. Za wyrażeniem wotum nieufności wobec ministra było 226 posłów, przeciw było 228, 3 wstrzymało się od głosu.

Lekkim zaskoczeniem było wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego podczas debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra Ziobry - komentował Michał Kolanko po głosowaniu. „Morawiecki bardzo się jednak pilnował, by w krótkim wystąpieniu nie padło ani razu nazwisko ministra sprawiedliwości. To mu się udało. Pod tym względem było to najbardziej oryginalne wystąpienie w obronie ministra w historii parlamentaryzmu po 1989 roku” - pisał dziennikarz „Rzeczpospolitej”.



Do m. in. głosowania w sprawie Ziobry nawiązał w sobotę w programie „6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET” poseł PO Marcin Kierwiński. Komentując słowa eurodeputowanego PiS Ryszarda Czarneckiego, który przekonywał, że „kiedy trzeba, Zjednoczona Prawica jest zjednoczona”, sekretarz generalny Platformy ocenił, iż jest to „bardzo ważne zdanie”.

- Jak jest kwestia spółeczek, jak jest kwestia bezkarności, jak jest kwestia jakichś lewych interesików, obóz Zjednoczonej Prawicy, Ziobro z Morawieckim ramię w ramię stoją i głosują razem. Jak trzeba głosować nad rzeczami zasadniczymi, to znaczy takimi, które rozwiązują problem Polaków, to nagle okazuje się, że jesteście podzieleni - mówił pod adresem Czarneckiego Kierwiński.

Polityk PO przypomniał niedawny wywiad z Morawieckim, w którym premier ocenił, że „większego chaosu i kłopotów, niż mamy obecnie w sądownictwie, już chyba mieć nie możemy”. - Proszę popatrzeć, dwa dni później nie przeszkadza mu ta zapaść i głosuje, broniąc tego Ziobry, bo to mu gwarantuje przetrwanie i bezkarność - zauważył, dodając, że zaskakujące wystąpienie w sejmie szefa rządu wskazuje, iż premier w sprawie ministra sprawiedliwości „głosował, ale się nie cieszył”.

- Ale jest jeszcze ciekawsza, w drugą stronę relacja. Bo pan Ziobro mówi, że premier Morawiecki pozbawił Polskę suwerenności, czyli jest zdrajcą. Pozbawienie Polski suwerenności to jest zdrada, zarzucanie zdrady. Czyli minister sprawiedliwości zarzuca swojemu premierowi zdradę stanu. I to jest właśnie obraz tego, co wy sobą reprezentujecie. To jest obraz jakiejś głębokiej, patologicznej relacji, która opiera się tylko i wyłącznie na własnych interesach - przekonywał poseł Platformy.

Marcin Kierwiński zaapelował pod adresem polityków PiS, by „przygotowali dobry projekt” w sprawie zmian w sądownictwie, który mógłby odblokować fundusze z KPO. - Miejcie odwagę go wreszcie postawić pod obradami Sejmu - wezwał, zapowiadając, że opozycja jest gotowa na debatę w tej kwestii.