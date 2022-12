Kołodziejczak w niedzielę komentował w TVN24 kongres PiS w Przysusze „Zgromadzenie Polskiej Wsi”. Przekonywał przy tym, że metody AgroUnii „są dużo bardziej podobne do Solidarności Walczącej niż do tego, co robiła Samoobrona”, a - jego zdaniem - to PiS „w dużej mierze chce naśladować Samoobronę, jej program, program Andrzeja Leppera, tylko wprowadzają go bardzo nieudolnie”.

- Kiedy na łożu śmierci leżał Kornel Morawiecki, odwiedziłem go w szpitalu i powiedział mi: „panie Michale, ja nie wiem, co i dlaczego robi mój syn Mateusz”. To było kilka dni przed śmiercią Kornela Morawieckiego. Widziałem się wtedy z nim dwa razy. Ja też nie wiem, co PiS robi dla polskiej wsi - powiedział Kołodziejczak.

Czytaj więcej Polityka Kaczyński: Poziom życia na wsi ma być taki, jak w śródmieściu Warszawy - Są problemy prawne związane z sytuacją polskiego rolnika wtedy, gdy na wsi pojawiają się ludzie z miasta. To tworzy sytuację, że rolnik nie jest gospodarzem własnej wsi - cytuje Onet wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podczas Zgromadzenia Polskiej Wsi w Przysusze na Mazowszu. AgroUnii odmówiono wynajęcia sali.

Do tych słów w swoim oświadczeniu odniósł się Andrzej Kisielewicz, rzecznik Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. „W imieniu Stowarzyszenia Solidarność Walcząca oraz byłych członków kierownictwa SW kategorycznie protestuję przeciwko wypowiedzi Michała Kołodziejczaka w TVN24 dniu 11.12.2022r., w której miał czelność przywołać imię śp. Kornela Morawieckiego i organizację Solidarność Walczącą” - napisał.



Kisielewicz zaznaczył, że „pan Kołodziejczak nie ma i nigdy nie miał nic wspólnego z naszym środowiskiem”. „Nikt z nas nie widział go nigdy w szpitalu przy łożu śmierci Kornela, i przywoływanie teraz jakichkolwiek słów Kornela, w sytuacji kiedy nie może on tego potwierdzić ani temu zaprzeczyć, jest niedopuszczalne” - ocenił.

„Dlatego wypowiedź pana Kołodziejczaka uznajemy za nikczemną próbę zniesławienia nieżyjącego przywódcy naszej organizacji. Z pożałowania godną działalnością Kołodziejczaka i jego organizacji, którą uznajemy za motywowaną zwykła prywatą, nie mamy i nie chcemy mieć nic wspólnego” - czytamy w oświadczeniu.

Kołodziejczak już w przeszłości zapewniał, że czuje się kontynuatorem „ruchu ludowego” i Solidarności Walczącej. O tym, że rozmawiał z Kornelem Morawieckim przed jego śmiercią i że tematem rozmowy była polityka obecnego premiera, przekonywał już wcześniej w sierpniu 2021 roku, w rozmowie z portalem money.pl. Lider AgroUnii nazwał wtedy założyciela Solidarności Walczącej „prawdziwym buntownikiem”.