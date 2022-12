Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina odniósł się w rozmowie z TOK FM do doniesień naa temat tego, iż Komisja Europejska miała podpisać ustalenia operacyjne dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy. - Jeżeli to prawda, to bardzo bym się z tego ucieszył. Bo każda rzecz przybliżająca Polskę, Unię Europejską i instytucje unijne do rozwiązania tego straszliwego problemu jest dobra dla nas wszystkich - powiedział.

Jasina mówił także o tym, że prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Berlinie ma rozmawiać z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Jak podkreślił, niewykluczone jest, że podczas rozmowy pojawi się także temat reparacji oraz że w poruszona zostanie kwestia Patriotów w Polsce. - Mam wrażenie, że to może być prawda. Pan prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, wspomaga w tej sprawie ministra obrony. Na pewno podejmuje takie kwestie, które są ważne dla nas, pewnie i tę - zaznaczył rzecznik MSZ. Jak dodał, bardzo go cieszy, że Niemcy dojrzeli do tego w ciągu ostatnich miesięcy, by bronić Europy przed rosyjska agresją". Jednocześnie poltyk stwierdził, że wciąż Polska jest "młodszym partnerem gospodarczym Niemiec, często traktowanym z buta'".

- To strona niemiecka jako pierwsza publicznie przedstawiła tę propozycję i od tego zaczął się cały proces niepotrzebnej dyskusji - powiedział i wskazał, że sekretarz stanu USA Antony Blinken także negatywnie ocenił publiczne debaty w tej sprawie.

- Polski minister obrony bardzo pozytywnie zareagował na wypowiedź naszego sojusznika, a potem w wyniku takich a nie innych procedur myślowych zmieniliśmy zdanie - powiedział Jasina. - To dyskusja, czy potrzebujemy bronić niebo nad Ukrainą, czy wystarczą do tego trzy baterie Patriot (…). Rozwiązaliśmy te kwestie z Niemcami - dodał. Jak ocenił, jeśli mowa jest o jednej czy trzech bateriach, to będzie to tylko "ozdoba". - Jeśli o większej ich liczbie, to jest bardzo pomocna broń ofensywna - stwierdził rzecznik.