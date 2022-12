Mimo kilkustopniowego mrozu ceglany ratusz w centrum Oslo otoczony był przez kordony policji. Tradycyjnie to siedziba władz norweskiej stolicy gości uroczystość wręczenia pokojowych nagród Nobla. Dokładnie w tym samym czasie w ratuszu w Sztokholmie laureaci otrzymywali nagrody z literatury, medycyny, chemii, fizyki i ekonomii. Tyle, że wydarzenie w Norwegii prawie nigdy nie jest radosne, a tegoroczne było jeszcze bardziej przejmujące.

Berit Reiss-Andersen, przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego, rozpoczęła uroczystość, mówiąc:

- Demokratyczne rządy potrzebują nie tylko poparcia swoich obywateli, ale również krytyki, nowych idei i punktów widzenia. Dla rządów tych źródłem władzy jest wola obywateli. Historia uczy, że nawet najbardziej uciśniony naród w końcu obali swojego ciemiężcę. Powstanie w końcu ruch, który ubiegać się będzie o prawo do wolności, sprawiedliwości, demokracji i rządy prawa. Każdy z tegorocznych laureatów prezentuje to przekonanie, a jeden z nich właśnie z tego powodu nie może osobiście swojego wyróżnienia odebrać.

Do skromnej mównicy podeszła zona Alesia Bialackiego, Natalia Pinczuk.

- Alesiowi odmówiono prawa przygotowania własnej mowy. Dlatego pozwólcie, że posłużę się wcześniejszymi jego słowami. “Pytają, kiedy będę wolny. Mówię im, że jestem wolny, w mojej duszy” - słowa Pinczuk brzmiały dramatycznie, ale i spokojnie. - Dziś, 10 grudnia, powtarzam słowa, które w 1980 roku do swoich rodaków powiedział Jan Paweł II: “Nie lękajcie się”. Nie powiedział w istocie nic więcej, ale te trzy słowa wystarczyły, by Polska odmieniła się. Dlatego wierzę, że po każdej zimie, przyjdzie wiosna (ruch walki o prawa człowieka kierowany przez Bialackiego nosi nazwę “Viasna” - przyp. red.). Wolność dla Białorusi! Wolność dla Wiosny! Niech żyje Białoruś!

Po serii braw na mównicę zaproszony został Jan Raczyński z rosyjskiego Stowarzyszenia Memoriał. - Jestem szczególnie wdzięczny Norweskiemu Komitetowi Noblowskiemu za wielki zaszczyt dzielenia tegorocznej nagrody z ukraińskim Centrum Wolności Obywatelskich i odważnym białoruskim obrońcą praw człowieka. Ta decyzja ma dla nas symboliczne znaczenie. Dowodzi, że granice państwowe nie mogą i nie powinny dzielić obywatelskich społeczeństw, a osoby współlaureatów są dla mnie i dla Memoriału dodatkowym wyróżnieniem.

Raczyński wydawał się nieść na swoich barkach cały smutek, wstyd i żal, jaki Rosjanie powinni czuć wobec narodu ukraińskiego.

- Niestety, rosyjskie społeczeństwo kolejny raz nie było wystarczające silne, by przełamać tradycję stosowania przemocy przez swoje państwo - mówił z bólem w głosie. - Pierwszą z ofiar rosyjskiego szaleństwa jest historyczna pamięć Rosjan, a w moim kraju dokonano pomieszania pojęć. Faszyzm i antyfaszyzm zamienił się w Rosji miejscami.

Glos Oleksandry Matwijczuk drżał niemal przez cale jej wystąpienie i zdawało się, że ostatnimi silami powstrzymuje płacz.

- Czas wziąć odpowiedzialność. Dziś mija osiem lat, dziewięć miesięcy i dwadzieścia dni, odkąd dla milionów Europejczyków słowa “bombardowanie”, “tortury”, “deportacje”, “obozy filtracyjne” stał się elementem codzienności. By to powstrzymać i zapobiec kolejnym podobnym tragediom nie dysponujemy dziś jako ludzkość efektywnymi narzędziami. Nie ma odwagi, by przełamać “polityczne kompromisy”, a świat przyzwyczaił się do codziennych ustępstw na rzecz dyktatur. Obecny system bezpieczeństwa międzynarodowego po prostu nie działa. Z jednej strony Rosja jest zobowiązana obchodzącą dziś swoje urodziny Powszechną Kartą Praw Człowieka, a w tym samym kraju Tatarzy nie dysponują żadnymi narzędziami przeciwko cierpieniom wyrządzanym im przez Kreml. Stoję tu i mówię również w ich imieniu. Wojna zmienia ludzi w liczby. A gdy Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości zajmuje się wyłącznie kilkoma wybranymi sprawami, świat pozbawiony jest w istocie ochrony przed popełnianymi przez reżimy zbrodniami. Nie możemy brać przykładu z procesów norymberskich i czekać z procesami, aż mordercze dyktatury upadną. Ten system ma niemal 80 lat i widać dziś jak nigdy, że nie działa. Po prostu nie działa. Byśmy nie bali się o to, że nasze dzieci doświadczą tragedii wojny, jako rodzice musimy wziąć odpowiedzialność, a nie przesuwać konieczne zmiany na później, właśnie na nasze dzieci. Nie musisz być Ukraińcem, by wspierać Ukrainę. Wystarczy, że będziesz człowiekiem.

Norweskie elity nie są przyzwyczajone do tak wyrazistych słów i pouczeń. Pewnie dlatego owacja, z jaką spotkał się manifest ukraińskiej laureatki, długo niosła się echem wśród zebranych w ratuszu w Oslo. Wśród nich zabrakło jednak przedstawicieli rosyjskiej i białoruskiej ambasady - odmówili przyjęcia zaproszenia.

Autor mieszka w Oslo, prowadzi blog pt. „Z drugiej strony fiordu”