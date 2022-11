Posłowie Solidarnej Polski zorganizowali w parlamencie konferencję prasową. - Dzisiaj w Sejmie złożyliśmy projekt zawieszający system ETS w Polsce - poinformował rzecznik formacji Jacek Ozdoba, poseł oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. - Przygotowana opinia wybitnego eksperta w zakresie prawa europejskiego daje możliwość zastosowania art. 347 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - kontynuował.

Ozdoba mówił, że projekt złożony do marszałek Sejmu Elżbiety Witek (PiS) zakłada "zwolnienie z obowiązku kupowania szkodliwych pod względem obciążenia finansowego uprawnień do emisji CO 2 ". Poseł ocenił, że polska gospodarka co roku jest "drenowana". - Co roku wyprowadza się z Polski miliardy złotych parapodatku europejskiego. Spekulanci na tym zarabiają, (...) a na tym wszyscy tracimy. Polska rodzina traci ponad 1200 zł, z Polski wypływa ponad 20 miliardów, całe obciążenie dla naszych budżetów to ponad 40 mld - mówił w środę Jacek Ozdoba dodając, że te pieniądze mogłyby zostać przeznaczone na "zupełnie inny cel". System ETS poseł Solidarnej Polski nazwał "nieprzewidywalnym" i "szkodliwym".

Wiceminister rolnictwa, poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski proponowany przez SP projekt nazwał "najbardziej antyinflacyjną ustawą tej kadencji". - Dzisiaj w cenach energii dla milionów Polaków ten unijny haracz, podatek energetyczny z Brukseli stanowi 40 proc., jeżeli chodzi o ciepło - stanowi 25-33 proc. - powiedział.

Kowalski ocenił, że aby obniżyć inflację poniżej 17 proc. należy przyjąć zgłaszany przez Solidarną Polskę ustawę. Minister mówił, że po zaostrzeniu celów klimatycznych UE ceny uprawnień do emisji CO 2 - które Kowalski nazwał podatkami nakładanymi na ceny energii i ciepła - w 2021 r. "poszybowały o kilkaset procent". - Cena emisji wzrosła z 30 euro do prawie 100 euro.

- W systemie handlu emisjami nie chodzi o środowisko. Tam nie ma ani krzty troski o klimat. To jest system handlu emisjami, który służy napychaniu kieszeni banksterów kosztem Polaków - powiedział z kolei wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Na konferencji głos zabrał także lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - Pozwolę sobie zadać retoryczne pytania: czy chcieliby państwo płacić mniej o 40 proc. miesięcznie za prąd, a 25 proc. mniej za ciepło, co miesiąc? To pytanie, które należy zaadresować wobec wszystkich Polaków - czy nasi rodacy chcieliby płacić 40 mld rocznie mniej na energię? - powiedział.

- Powodem tak wielkich kosztów w obszarze energetyki jest polityka energetyczna Unii Europejskiej, której patronował od lat Donald Tusk - mówił Ziobro.

- Jeśli chcemy dokonać zasadniczej dobrej zmiany, która będzie pozytywnie wpływać na sytuację ogromnej większości naszych rodaków, na sytuację codziennego życia, ale też na przyszłość naszej gospodarki i jej konkurencyjność, to powinniśmy zdecydowanie zawiesić system ETS zwłaszcza, że są ku temu traktatowe podstawy - dodał Zbigniew Ziobro.

Wniesiony przez należących do klubu PiS posłów Solidarnej Polski poselski projekt ustawy o zawieszeniu systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dotyczy czasowego zawieszenia niektórych przepisów w zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Polsce ustanowionego ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Przedstawicielem wnioskodawców jest Jacek Ozdoba. Jak wynika z informacji zamieszczonych w serwisie internetowym Sejmu, projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych (zgodność z prawem UE).