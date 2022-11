W poniedziałek z Prawa i Sprawiedliwości odszedł marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Jego śladem poszło troje dotychczasowych radnych PiS Rafał Kandziora, Maria Materla oraz Alina Nowak.

Do sprawy odniósł się na antenie Radia Plus senator niezrzeszony Jan Maria Jackowski. - Ta sytuacja ma wymiar ogólnokrajowy. To ogromna porażka obozu rządzącego, zmiana w czołowym województwie - ocenił polityk. - Rok przed wyborami, widać wyraźnie, że poszczególne elementy, agencje, ważne państwowe instytucje, osoby, które tam zasiadają i mają kierownicze funkcje, dostrzegają słabnięcie obozu rządzącego - dodał.

Zdaniem Jackowskiego, „z tego punktu widzenia mogą być różne nieoczekiwane ruchy”. - A to jakiś prokurator odmrozi niewygodne dla władzy śledztwo, a to inna instytucja, czy samorząd - mówił. - Suma tych wydarzeń będzie świadczyła o słabnięciu obozu rządzącego - podkreślił.

Jak ocenił senator, „poziom napięcia w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy jest wyjątkowo wysoki”. - Napięcia między Solidarną Polską i PiS-em. Na stole leżą różne scenariusze.

Jackowski mówił także o środkach, jakie miała dostać Polska w ramach KPO. - Może być scenariusz miękki, bo się okaże, że żeby się porozumieć z Unią Europejską, żeby pozyskać środki, będzie konieczność zmiany legislacyjnej. Może się okazać, ze środowisko Solidarnej Polski będzie głosowało przeciw, reszta obozu rządzącego za, plus część opozycji będzie głosowało za. To będzie sytuacja „jesteśmy razem, ale w niektórych sprawach mamy oddzielne zdanie” - ocenił polityk. - Może być sytuacja, ze zostanie postawione ultimatum: albo głosujecie z nami, albo odchodzicie z obozu rządzącego. Może też być scenariusz, że z jakichś powodów nie dojdzie do porozumienia z UE - dodał. - W tej chwili jedno jest pewne: poziom napięcia i niepokoju w ramach obozu rządzącego, jest w tej chwili wyjątkowo wysoki. Taki, jakiego chyba jeszcze nie było - zaznaczył.