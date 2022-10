Narasta spór między rządem a władzami samorządowymi w sprawie zapewnienia węgla w sezonie zimowym. Zdaniem prezydentów miast, Prawo i Sprawiedliwość chce zrzucić odpowiedzialność na samorządy, by uniknąć odpowiedzialności za brak surowca na rynku.

Czytaj więcej Polityka Rafał Trzaskowski o węglu: Znowu samorząd ma zastąpić przegniłe służby państwa PiS "Wojna wybuchła w lutym, a Pan premier zorientował się, że nie da rady zabezpieczyć potrzeb naszych rodaków i musi zwrócić się o pomoc do samorządów dopiero w październiku. Zamiast poprosić - wydziera się i grozi" - pisze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Rzecznik PiS w rozmowie z TVP powiedział, że w kwestiach prawnych to samorządy mają obowiązek zapewnienia ciepła i energii.

- Z drugiej strony nikt nie zamierza podchodzić do tego, że sprawy samorządów nas nie obchodzą, bo my w przeciwieństwie do naszych konkurentów , nie tworzymy tego sztucznego podziału na rząd i samorząd. Obie te gałęzie są częścią władzy państwowej, administracji publicznej. One nie mogą i nie powinny być w kontrze do siebie, one muszą współpracować. W związku z tym, robimy wszystko, by samorządom pomóc - mówił Radosław Fogiel.

Rzecznik PiS zaapelował do samorządów, by "nie szukali wroga tam, gdzie go nie ma" - Już słyszałem takie wypowiedzi, że wyciągnięta ręką z pomocą jest na pewno jakąś pułapką, którą PiS chce zastawić na samorządy - powiedział.