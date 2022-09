Szefowa Komisji Europejskiej podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych powiedziała, że "polski rząd nie chce zmienić prawa w sposób, jaki zapisaliśmy w naszej umowie w kwestii przywrócenia niezależności sądownictwa". - I dlatego nie możemy i nie wypłacimy żadnych pieniędzy - podkreśliła Ursula von der Leyen.

Do sprawy odniósł się w rozmowie z TVN24 marszałek Senatu, Tomasz Grodzki. - Ten rząd robi wszystko, żeby Polkom i Polakom nie zapewnić pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy - ocenił. - Karmi się jakimiś ideologicznymi niechęciami do Unii Europejskiej - dodał. - Wstępując do Unii Europejskiej, podpisując traktaty, zgodziliśmy się na pewne przywileje, ale i sporo zobowiązań. Póki tych zobowiązań nie wypełniamy, nie przestrzegamy praworządności, ciągle prześladujemy niektórych sędziów i nie naprawiamy Krajowej Rady Sądownictwa, to tych pieniędzy po prostu nie będzie - zaznaczył.

Zdaniem Grodzkiego "jest to działanie na szkodę naszego kraju”. Jak dodał, między innymi Włosi "konsumują już te pieniądze, są dużym beneficjentem".

- To, że po raz drugi, w cudzysłowie, rezygnujemy z planu Marshalla, wtedy nas do tego, zmusili Sowieci, teraz kto nas do tego zmusza? Jaka jest motywacja, dlaczego chcemy ciągle wpisywać się w dyktatorskie czy autorytarne rządy Wschodu? - mówił marszałek Senatu. - To jest dla mnie nie tylko niezrozumiałe, ale kompletnie nieakceptowalne - podkreślił Grodzki w rozmowie z TVN24.