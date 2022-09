Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej mówiła w Programie 1 Polskiego Radia o przyspieszonych wyborach parlamentarnych we Włoszech. - Europa jest różnorodna i w różnym okresie różne partie oraz ugrupowania przekonują swoich wyborców. Niedawno zmienił się też układ sił w Niemczech i to jest normalne - powiedziała. - Ważne jest, jak potem będą te wybrane rządy działały i jak będzie wyglądała sytuacja w Unii Europejskiej - dodała. - Możemy z dużym zaciekawieniem obserwować sytuację we Włoszech - podkreśliła wicemarszałek Sejmu.

Jak powiedziała Kidawa-Błońska, „w ostatnich tygodniach Giorgia Meloni z prawicowej partii Bracia Włosi (Fratelli d'Italia), zapowiedziała, że Unia Europejska i NATO będą priorytetem”. - Włosi wybrali takich liderów, którzy w ich opinii mają poprawić ich jakość życia. Co będzie dalej, zobaczymy - podkreśliła polityk.

Wicemarszałek Sejmu mówiła także między innymi o reperacjach wojennych dla Polski od Niemiec. - Niedawno Sejm – co się rzadko zdarza – jednomyślnie poparł uchwałę mówiącą o zajęciu się sprawą zadośćuczynień ze strony niemieckiej i rosyjskiej - powiedziała. - Polski rząd otrzymał od Sejmu pełne poparcie do podjęcia dalszych działań. Teraz czekamy, jakie rozmowy podejmie - dodała Małgorzata Kidawa-Błońska.