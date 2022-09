Od 1 sierpnia Elewarr, państwowa spółka zajmująca się magazynowaniem zbóż, ma nowego prezesa. To Hubert Grzegorczyk, absolwent studiów podyplomowych w związanej z o. Tadeuszem Rydzykiem Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Kanclerzem tej drugiej jest były poseł PiS Tomasz G.

Reklama

Grzegorczyk skończył w Poznaniu studia menedżerskie Executive MBA, a to niejedyna spektakularna kariera absolwenta tej uczelni. Executive MBA ukończyli tam też Iwona Waksmundzka-Olejniczak, która w kwietniu została prezesem PGNiG, oraz były poseł PiS Andrzej Jaworski, który w maju został p.o. prezesa PZU Zdrowie.

Dystyngowana lista

Na tym lista absolwentów MBA w WSHiU związanych z obozem władzy się nie kończy. Jak ustaliliśmy, takie studia ukończyli m.in. wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki (PiS), posłowie PiS Tomasz Latos i Ewa Malik, poseł Polskich Spraw Zbigniew Girzyński, byli posłowie PiS Łukasz Zbonikowski i Dorota Arciszewska-Mielewczyk, wiceprezes Enei Operator Michał Cebula, były prezes Enei Oświetlenie Rafał Gietka, były prezes Energi Jacek Goliński, czy wiceprezes PTE PZU Marcin Majerowski.

Dyplom MBA to jeden z warunków, które musi spełniać kandydat na członka rady nadzorczej w spółce Skarbu Państwa. Dlaczego ludzie z obozu władzy wybrali akurat tę uczelnię? – W moim przypadku wybór jej oferty edukacyjnej na przełomie 2016/2017 roku był przypadkowym zbiegiem życiowych okoliczności prywatnych – informuje nas Hubert Grzegorczyk.

Reklama

– Jest to jedna z najlepszych szkół handlowych, ale nie znam nikogo, kto by dzięki tej szkole awansował. Razem ze mną na studiach podyplomowych były osoby, które odniosły już wcześniej sukcesy w biznesie także prywatnym, zresztą dla takich właśnie osób są tego typu studia – mówi z kolei Andrzej Jaworski.

Uczelnia twierdzi, że po prostu ma dobrą ofertę edukacyjną.

Również sama uczelnia twierdzi, że po prostu ma dobrą ofertę edukacyjną. „Studia MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług są oceniane wysoko, ponieważ są rzetelnie prowadzone. Program studiów MBA w WSHiU zajął lokatę drugą – a porównywano 41 różnych programów MBA – w ogólnopolskim rankingu opinii absolwentów studiów MBA opublikowanym przez magazyn »Perspektywy« na rok 2021, co jest dowodem wysokiego poziomu programu” – zachwala uczelnia.

Zarzuty dla kanclerza

Wytłumaczenie popularności studiów wśród przedstawicieli establishmentu może być inne: związki kanclerza uczelni z obozem władzy. Tomasz G. był posłem, głównie PiS i Solidarnej Polski, w latach 2005–2015, zaś częstym bywalcem na uroczystościach uczelnianych jest Zbigniew Girzyński, którego koło Polskie Sprawy współpracuje z PiS.

A w popularności uczelni wśród polityków nie przeszkadzają kontrowersje związane z Tomaszem G., któremu postawiono zarzuty m.in. wyłudzenia kredytów, przekroczenia uprawnień posła i wyłudzenia z Kancelarii Sejmu 400 tys. zł. Miał m.in. proponować znajomym załatwienie bezpłatnych studiów MBA w zamian za pomoc w w rozliczeniu się z Kancelarią Sejmu.

Kontrowersje wiążą się też z jego żoną Magdaleną G., założycielką uczelni, przymierzaną do stanowiska rektora, która w ubiegłym roku została prawomocnie skazana za plagiat pracy doktorskiej. Jak informuje nas Sąd Okręgowy w Poznaniu, wyrok zatrze się w listopadzie.

Reklama

Nie jest to jedyna prywatna uczelnia, będąca kuźnią politycznych kadr, powiązana z politykami. Inna to Collegium Humanum, gdzie przewodniczącym konwentu jest europoseł PiS Ryszard Czarnecki, a rektorem jego bratanek Paweł Czarnecki. W czerwcu „Newsweek” poświęcił uczelni krytyczną publikację, na co odpowiedziała pozwami. Absolwentami MBA tej uczelni są m.in. wiceprezes Tauronu Artur Michałowski, członek zarządu PKN Orlen Piotr Sabat, dyrektor Lasów Państwowych Bartłomiej Obajtek (brat Daniela, prezesa PKN Orlen), członek rady nadzorczej PKP Cargo Antoni Duda (stryj prezydenta Andrzeja Dudy) i członek rady nadzorczej Grupy Azoty Marcin Mauer.

To nie przypadek, że na uczelniach prowadzonych przez osoby związane z władzą masowo kształcą się inne takie osoby. Dariusz Joński

Z naszych informacji wynika, że obie uczelnie ostro ze sobą konkurują. Zdaniem posła KO Dariusza Jońskiego ich działalność wpisuje się w oligarchizację państwa. – To nie przypadek, że na uczelniach prowadzonych przez osoby związane z władzą masowo kształcą się inne takie osoby. Przypomina to praktyki z państw, do których Polska nie powinna aspirować – mówi.