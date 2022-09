Cztery kampanie wyborcze - do Sejmu i Senatu, wybory samorządowe, do Parlamentu Europejskiego i prezydenckie - zmienią oblicze polskiej polityki, być może na dekady. I chociaż odpowiednia ustawa nie trafiła jeszcze do Sejmu, to już teraz powoli klaruje się terminarz czterech kampanii. A to ma niebagatelne znaczenie dla sztabów i kandydatów.