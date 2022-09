Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 203 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Premier Ukrainy zapowiada inflację w kraju na poziomie 30 proc.

Przemawiając do dziennikarzy podczas konferencji prasowej z gruzińskim premierem Irakli Garibaszwilim w urzędzie kanclerskim w Berlinie, Scholz bronił niemieckich dokonań w zakresie dostaw broni na Ukrainę.

Reklama

Nie ustają słowa krytyki, że rząd Niemiec powinien również wysłać czołgi Leopard i bojowe wozy piechoty Marder, aby wesprzeć Kijów.

Berlin dostarczył 10 haubic Panzerhaubitze 2000, 24 czołgi przeciwlotnicze Gepard i różne lżejsze rodzaje broni - wynika z danych opublikowanych przez rząd.

- Można powiedzieć, że właśnie ta broń, którą Niemcy dostarczyły teraz Ukrainie, ma decydujące znaczenie dla rozwoju konfliktu na wschodzie Ukrainy, a także zrobiła przewagę w bitwie - powiedział Scholz.

Reklama

Kanclerz dodał, że Niemcy wkrótce dostarczą Ukrainie także system rakietowy obrony powietrznej IRIS-T, który jest "nowoczesnym sprzętem, którego nie używa nawet Bundeswehra".

Jednocześnie Scholz po raz kolejny wykluczył dostawy Leopardów czy Marderów na Ukrainę, podkreślając, że takie kroki muszą być uzgodnione wśród sojuszników i że żaden inny kraj nie wysyła na Ukrainę zachodnich czołgów bojowych.

- Pozostaje stanowiskiem całego niemieckiego rządu - wszystkich jego członków i partii, które go wspierają - że nie będzie żadnych niemieckich jednostronnych działań - zapowiedział kanclerz.

Minister spraw zagranicznych w rządzie Scholza, Annalena Baerbock z partii Zielonych, zaapelowała w środę, by Niemcy i inni sojusznicy nie zwlekali dalej z decyzją o wysłaniu czołgów na Ukrainę.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Armia Ukrainy: Rosja przerzuca resztki sił z obwodu charkowskiego na inne fronty "Jednostki Federacji Rosyjskiej realizujące zadania wzdłuż linii frontu, mają problemy z dostępem do określonych rodzajów amunicji dla artylerii i wojsk rakietowych" - informuje Sztab Generalny armii Ukrainy w swoim najnowszym raporcie z frontu.

Reklama

- Jeśli chodzi o nowoczesne czołgi bojowe, to decyzje mogą być podejmowane tylko wspólnie, w koalicji i na arenie międzynarodowej - powiedziała Baerbock gazecie "Frankfurter Allgemeine Zeitung". - Ale w decydującej fazie, w jakiej znajduje się obecnie Ukraina, nie sądzę, by była to decyzja, z którą należy długo zwlekać - dodała.

Zapytany o wtorkową rozmowę z Putinem, Scholz powiedział, że nie odniósł wrażenia, by ostatnie porażki militarne zmieniły nastawienie rosyjskiego przywódcy.

- Niestety, nie mogę powiedzieć, że teraz wzrosła tam (po stronie Putina) świadomość, że rozpoczęcie tej wojny było błędem. Nie ma też żadnych oznak, że pojawiają się tam nowe nastroje - powiedziała kanclerz, podkreślając jednocześnie, że nadal ważne jest prowadzenie takich rozmów.