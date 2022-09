Jak ocenił w rozmowie z Wirtualną Polską Egils Levits, prezydent Łotwy, „Rosja nie odważy się zaatakować Łotwy ani żadnego innego kraju w Europie, ponieważ NATO opiera się na wzajemnej solidarności”. - Atak na jeden kraj oznacza jednoczesny atak na pozostałe 29. Jest absolutnie jasne, że NATO jest znacznie silniejsze od Rosji. I Rosja o tym wie - stwierdził. - To jest koncepcja odstraszania poprzez obronę. A to oznacza, że NATO powinno mieć wiarygodne zdolności obronne. Dlatego wszyscy członkowie NATO muszą stale zwiększać wydatki na obronę - dodał.

Egils Levits powiedział także, że „wszystkie kraje europejskie mają ten sam cel: bezpieczeństwo dla UE i wolność dla Ukrainy”. - To jest coś, co łączy Łotwę, Polskę, Niemcy, Hiszpanię i wszystkie inne kraje europejskie. Jednocześnie każdy kraj jest inny i ma swoje poglądy. To normalne, że we wspólnocie 27 krajów nie ma tylko jednej opinii, ale istnieje ich kilka. Naszym zadaniem jest omówienie najlepszej drogi do osiągnięcia wspólnych celów - zaznaczył. - Jednocześnie widzimy, że polityka miękkiej dyplomacji wobec Rosji nie jest realistycznym sposobem zagwarantowania bezpieczeństwa dla Europy i pomoc Ukrainie. Pół roku wojny pokazuje nam, że ta droga może być "miła", ale nieskuteczna. Mamy doświadczenie historyczne, które sprawia, że rozumiemy ideologię rosyjską lepiej niż niektóre kraje UE. Wiemy, że polityka ustępstw jest fałszywą drogą. Intensywnie więc dyskutujemy o naszych poglądach i poglądach innych krajów, aby dojść do wspólnego porozumienia - dodał.

Prezydent Łotwy odniósł się także do całkowitego zakazu wiz dla Rosjan w UE. - Uważam za moralnie sprzeczne z zasadami Unii Europejskiej to, że Rosjanie korzystają z wakacji w wolnej i spokojnej Europie, a w tym samym czasie ich armia morduje cywilów w Ukrainie. Dlatego uważam, że obywatelom rosyjskim należy ograniczyć wjazd do UE – jako logiczną kontynuację już nałożonych sankcji. Ze swojej strony Łotwa przestała oferować Rosjanom wizy turystyczne już od 24 lutego, czyli pierwszego dnia wojny. Nie do przyjęcia jest udawanie przez nich, że nic się nie stało - powiedział.

- Rosja prezentuje się na poziomie intelektualnym XIX wieku. Atak na Ukrainę jest częścią rosyjskiej ideologii imperialistycznej i szowinistycznej. Ta wojna jest więc wojną ideologiczną i nawet jeśli Ukraina wygra, to ideologia pozostanie i będzie stanowić zagrożenie dla wszystkich demokratycznych krajów - powiedział Egils Levits. - Powinniśmy mieć tego pełną świadomość. Europa żyje w XXI wieku, co oznacza, że ma inne aspiracje i wartości. Jedynym sposobem na poradzenie sobie z tak agresywnym sąsiadem jest wzmocnienie demokracji, naszej kultury i nauki, ale przede wszystkim naszych zdolności militarnych, aby odwieść Rosję od pokusy atakowania innych krajów - dodał. - Co do samej Rosji, to państwo wyznające tak imperialistyczną i szowinistyczną ideologię powinno być maksymalnie odizolowane od cywilizowanego świata. Tak, jak to ma miejsce w przypadku Korei Północnej - zaznaczył w rozmowie z Wirtualną Polską. - Żyjemy w trudnych czasach, ale możemy bronić siebie i swojej wolności. Demokracja jest zagrożona, ale nie znajduje się w kryzysie egzystencjalnym. Jest wystarczająco silna, by się bronić. I w tej dziedzinie jest bardziej aktywna niż kiedykolwiek - stwierdził Egils Levits.