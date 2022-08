Jak obliczył wstępnie GUS, wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł w sierpniu o 16,1 proc. rok do roku po zwyżce o 15,6 proc. w lipcu.

Jednym ze źródeł niespodziewanego przyspieszenia inflacji były ceny żywności i napojów bezalkoholowych, które podskoczyły w sierpniu o 1,6 proc. w stosunku do lipca i o 17,4 proc. w ujęciu rok do roku. W lipcu towary z tej kategorii podrożały o 15,3 proc., a sierpień zwyczajowo przynosił uspokojenie.

- Niestety, chyba nie będę takim optymistą, żeby mówić o tym, że ceny żywności spadną. My musimy się starać, żeby one nie rosły za szybko, dlatego że jednak bardzo mocno uzależnione są od cen energii - mówił we wtorek w TV Trwam Henryk Kowalczyk. - Jeśli ceny energii nie spadną, to i ceny żywności też nie spadną. Chyba żeby się tak zdarzyło, że wygaśnie wojna na Ukrainie, będzie stabilizacja, czyli spadek cen gazu, energii - to wtedy tak. Ale myślę, że takich perspektyw na razie nie widać, więc tutaj trzeba się jednak przyzwyczajać do tego wzrostu cen - powiedział wicepremier.

- Jesteśmy w stanie wojny w Europie i to brutalnej. Nie przeżywaliśmy takiej wojny od 70 lat, więc naprawdę w tym momencie trudno mówić o jakichkolwiek nadziejach na spadek cen, jeśli nie nastąpi stabilizacja geopolityczna - podkreślił minister rolnictwa.

Pytany, czy Polsce grozi brak żywności, wicepremier zapewniał, że takiego niebezpieczeństwa nie ma. - Żywności w Polsce jest wystarczająco dużo. Jesteśmy eksporterem, prawie 40 mld eksportu żywności za poprzedni rok. Wobec tego mamy duże nadwyżki żywności. Natomiast niestety ceny są cenami światowymi, europejskimi i tutaj nic nie utrzymamy. One wzajemnie przepływają, te ceny, przez granicę, więc tutaj na ceny wpływu nie mamy, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, co do ilości, absolutnie mamy zapewnione - przekonywał Henryk Kowalczyk.