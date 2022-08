Na Odrze doszło do katastrofy ekologicznej. Z rzeki wyławiane są tony śniętych ryb. 26 i 27 lipca pracownicy Wód Polskich dostali pierwsze informacje o martwych rybach w rzece, w rejonie śluzy w Oławie. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca poinformował, że już 27 lipca pracownicy zlokalizowali miejsce śnięcia ryb, a następnie zgłosili sprawę do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i na policję.

Reklama

W ocenie Tuska, który bierze udział w samorządowym sztabie kryzysowym w Szczecinie, widać "bezczynność i opuszczenie rąk przez władze centralne".

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest dzisiaj osoba bezpośrednio odpowiedzialna za zarządzanie kryzysowe w takiej sytuacji, jaka spotkała Odrę i województwa leżące nad Odrą? - pytał.

W sztabie kryzysowym biorą również udział marszałkowie województw: opolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, przedstawiciele Dolnego Śląska, prezydenci miast, starości i wójtowie z terenów nadodrzańskich.

Reklama

- Kryzys trwa 18 dni, ta zwłoka, jeżeli chodzi o podejmowanie działań przez władze, też trwa blisko 18 dni. My nie zastąpimy tutaj oczywiście rządu, będziemy się wspólnie informować i zastanawiać, co rząd musi zrobić i to będziemy artykułować oraz zastanawiać się, co my możemy zrobić - powiedział Tusk.

Czytaj więcej Ekologia Szef GIOŚ przed tygodniem wystosował pismo ostrzegawcze do wojewodów Zdymisjonowany dziś szef Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wysłał tydzień temu pismo ostrzegawcze do wojewodów z regionów, przez które przepływa Odra - ustaliła Wirtualna Polska.

- Apeluję do pana Prezydenta, Premiera i Prezesa. Kryzys trwa kilkanaście dni. Wróćcie z wakacji natychmiast i zajmijcie się zarządzaniem kryzysowym. Tu chodzi o bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Wierzę, że znajdą się w najbliższych godzinach i staną na wys. zadania - dodał.

Zdaniem Lidera PO potrzebne jest wzmocnienie służby zdrowia na terenach w bezpośredniej strefie zagrożenia. - Mieliśmy już sygnały, że ci, którzy oczyszczają Odrę z martwych ryb, są już poszkodowani - tłumaczył.

Autopromocja Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy Unikalna oferta Tylko 5,90 zł/miesiąc

WYBIERAM

- Wzywamy do przedstawienia w sposób jednoznaczny rekomendacji, regulacji oraz sposobu egzekwowania decyzji jeśli chodzi o zakaz kąpieli w Odrze i ciekach z nią powiązanych. Tu chodzi o życie i zdrowie tysięcy ludzi - powiedział Tusk.