– Uważam, że w Polsce powinniśmy, i to będzie moja propozycja, kiedy wygramy wybory, rozpocząć jak najszybciej program skróconego tygodnia pracy – stwierdził Donald Tusk podczas niedawnego spotkania z mieszkańcami Szczecina. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej złożył deklarację, że do najbliższych wyborów (które mają się odbyć jesienią przyszłego roku) jego ugrupowanie przedstawi precyzyjny projekt pilotażu czterodniowego tygodnia pracy.

Reklama

Skrócenie czasu pracy to jednak już od kilku lat postulat partii Razem. W 2018 roku nieskutecznie zbierała ona głosy pod obywatelskim projektem w tej sprawie. W czerwcu br. na konwencji ugrupowania politycy Razem zapowiedzieli złożenie do końca wakacji poselskiego projektu w Sejmie. Ma on zakładać wprowadzenie siedmiogodzinnego dnia pracy w miejsce obecnych ośmiu godzin. Adrian Zandberg z Razem ocenił w rozmowie z Polskim Radiem 24, że samo skrócenie czasu pracy „to nie eksperyment” i „nie ma powodu, żeby przeprowadzać pilotaż”.



Czytaj więcej Polityka Zandberg: Skrócenie czasu pracy to nie eksperyment. Pilotaż? Do gwarancji zatrudnienia - Nie ma powodu, żeby przeprowadzać pilotaż, bo myśmy w Polsce już skracali czas pracy i robiliśmy to wielokrotnie, więc wiemy, jak to zrobić. To nie jest jakaś nowinka - powiedział Adrian Zandberg z partii Razem, pytany o propozycje dotyczące skrócenia czasu pracy.

Tusk nie przedstawił szczegółów swojej propozycji, ale proste ograniczenie tygodnia pracy z 5 do 4 dni oznaczałoby skrócenie czasu pracy z obecnych 40 do 32 godzin. Według propozycji Razem, czas ten wynosiłby 35 godzin. W sondażu, przeprowadzonym przez SW Research, zapytaliśmy Polaków, co sądzą o obu pomysłach i samej idei skrócenia czasu pracy.

Na pytanie „czy popiera Pani/Pan pomysły polityków, dotyczące skrócenia czasu pracy” łącznie 46,6 proc. ankietowanych odpowiedziało pozytywnie. 27,6 proc. za lepszą oceniło propozycję Platformy Obywatelskiej, dotyczącą czterodniowego tygodnia pracy. Z kolei 19 proc. respondentów poparło wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy (7 godzin/dzień), zaproponowanego przez partię Razem.

Reklama

26,2 proc. pytanych stwierdziło, że czas pracy nadal powinien wynosić osiem godzin na dzień przez pięć dni w tygodniu. Nieco większy odsetek (27,2 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

- Propozycję Platformy Obywatelskiej za atrakcyjną uważa głównie co trzecia osoba między 25 a 34 rokiem życia i 35 proc. respondentów o dochodach netto mieszczących się w granicach 3001 zł – 5000 zł. Z uwagi na klasę wielkości miejscowości, propozycję największej partii opozycyjnej popierają najczęściej osoby z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (32 proc.). Najniższym poziomem aprobaty dla projektu PO wyróżniają się osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 16 proc., które preferują pozostanie przy obecnych ramach czasu pracy (35 proc.). Propozycja Razem cieszy się największym poparciem wśród osób z miast liczących do 20 tys. mieszkańców (28 proc.) - skomentował wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców Business Centre Club, w niedawnej rozmowie z „Rzeczpospolitą” przyznał, że „na świecie toczy się dyskusja na ten temat, kilka krajów prowadzi pilotażowe programy na dużą skalę”. - Ale w polskich warunkach na razie wydaje się to mało realne - zastrzegł.

Autopromocja Instytut monitorowania mediów, Raport NOM Najbardziej opiniotwórcze medium prasowe w czerwcu 2022 roku Zaprenumeruj

Eksperci uważają, że kluczem do skrócenie czasu pracy i utrzymanie wynagrodzeń jest wzrost wydajności pracy - tak, by można było wytworzyć taką samą wartość produktów czy usług przy mniejszym nakładzie godzin pracy. - A do tego jest potrzebny postęp w automatyzacji, robotyzacji, zastosowaniu nowych technologii, sztucznej inteligencji, itp. Polska ma tu niestety jeszcze wiele do zrobienia - wyjaśniał Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Czytaj więcej Praca Wolne piątki to projekt co najmniej na dekadę Obietnica Donalda Tuska, że po wygranych wyborach zaproponuje w Polsce czterodniowy tydzień pracy, rozpaliła nadzieje pracujących, ale też wielkie obawy wśród przedsiębiorców.

Reklama

Dotychczas żaden kraj nie zdecydował się na wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy, ale kilka państw prowadzi duże programy pilotażowe. Największy rządowy program, obejmujemy ponad 3,3 tys. osób z 70 firm ruszył w czerwcu tego roku w Wielkiej Brytanii.