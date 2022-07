Kierwiński skomentował ujawnienie mailowej korespondencji między Michałem Dworczykiem, szefem Kancelarii Premiera i Julią Przyłębską, prezes TK.

- To kolejny dowód na to, że TK w Polsce przestał istnieć. Nie ma już nawet żadnych pozorów utrzymywania niezależności tej władzy sądowniczej. Jeżeli jakiś polityk wywiera presję na jakikolwiek sąd, to grozi mu za to odpowiedzialność karna. Pamiętam rząd, który był kilkanaście lat temu, jego politycy naciskali na prokuraturę i wymiar sprawiedliwości. Wtedy skończyło się to dymisją tego rządu - podkreślił polityk.

Podstawowym deficytem władzy jest to, że nie chce słuchać o prawdziwych problemach Polaków Marcin Kierwiński, sekretarz generalny PO

Poseł został następnie zapytany o to czy opozycja wypracowała wspólny plan na naprawienie wymiaru sprawiedliwości.

- Jest kilka punktów, które łączą opozycję i jednym z nich jest odpolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, czyli także TK. Nie obawiam się, żebyśmy mieli po stronie opozycyjnej jakiekolwiek problemy aby napisać dokładny harmonogram przywracania w Polsce normalności. Bardzo obawiam się skali społecznych zniszczeń, które zafundował nam PiS. Każde zmiany prawne przygotował PiS i każda nominacja (sędziowska red.) niezgodna z prawem jest do odwrócenia. Natomiast skali destrukcji autorytetu państwa nie da się odbudować z dnia na dzień. Obawiam się, że przekonanie, że w Polsce wszystko jest zależne od polityki będzie z nami trwało przez wiele lat - stwierdził parlamentarzysta.

Kierwiński przedstawił także plany PO na następne miesiące.

- Przez ostatni miesiąc zrobiliśmy tysiąc spotkań w terenie, a planujemy jeszcze więcej. Do końca tej kadencji chcemy zorganizować 20 tysięcy takich spotkań, żeby pojawić się nawet w najmniejszych miejscowościach. Oczywiście planujemy także objazdy pana przewodniczącego, który cały czas jest w trasie. W tym tygodniu pojawi się w Zachodniopomorskiem na spotkaniu z młodymi organizowanym przez Arkadiusza Marchewkę i Aleksandrę Gajewską. Mówimy bardzo jasno: chcemy wydeptać sobie zwycięstwo wśród Polaków. Chcemy być wśród Polaków, rozmawiać z nimi i ich słuchać. Podstawowym deficytem władzy jest to, że nie chce słuchać o prawdziwych problemach Polaków - zaznaczył sekretarz PO.

Pytany o wybory samorządowe, Marcin Kierwiński zauważył, że PiS kugluje ich ustawowym terminem. Dodał, że jeśli chodzi o sprawy personalne, to decyzje są w większości przypadków są dość oczywiste; w innych konieczne będzie porozumienie z innym partiami opozycji.

Pytany o przyszłość Warszawy, polityk powiedział, że warszawiacy zaufali Rafałowi Trzaskowskiemu i w sposób oczywisty będą oczekiwali od niego deklaracji. - To Rafał Trzaskowski, bardzo dobry prezydent Warszawy, będzie musiał sobie odpowiedzieć na pytanie, kim chce być i zakomunikować to warszawiakom - podkreślił.