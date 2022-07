Trzy miesiące – tyle czasu władze PiS dały wstępnie nowo powołanym pełnomocnikom regionalnym na wykonanie pierwszych zadań dotyczących reorganizacji wewnętrznej w PiS. 94 pełnomocników zaczęło działać od 1 lipca tego roku. Zgodnie z nowymi zasadami żaden z nich nie łączy funkcji w okręgach z funkcjami rządowymi czy sejmowymi. To ma ułatwić wzmocnienie struktur. Bo politycy z władz PiS od wielu miesięcy – a przynajmniej od chwili, gdy dostali wewnętrzne audyty każdego regionu – z zaniepokojeniem spoglądali na to, jak partia działa w terenie. Teraz ma się to zmienić. Wsparciem dla pełnomocników ma być 16 regionalnych opiekunów.

To jedno z zadań, które PiS wyznaczyło sobie na najbliższe miesiące. Podobnie jak opozycja politycy partii rządzącej mają spotykać się z wyborcami cały czas, chociaż (siłą rzeczy) z zupełnie innym przesłaniem.

Opozycja kreśli na własnych spotkaniach obraz sytuacji, w której rząd nie radzi sobie z żadnym kryzysem, zwłaszcza jeśli chodzi o gospodarkę i wysokie ceny. Politycy PiS przekonują, że na każdy kryzys była recepta – działanie rządu, takie jak kolejne tarcze. I jednocześnie zestawiają to z ich zdaniem pasywnym podejściem do rządzenia koalicji PO–PSL z lat 2007–2015 r.

O tym mówił już Jarosław Kaczyński w trakcie konwencji wyborczej w Markach pod Warszawą 4 czerwca 2022 r. To dla PiS był początek „wielkiej mobilizacji”.

Nowa oferta

Zarówno prezes PiS Jarosław Kaczyński, jak i premier Mateusz Morawiecki mają w planach intensywny cykl spotkań z wyborcami w całej Polsce – aż do końca wakacji. Dla Kaczyńskiego to również okazja do przeglądu struktur, jak i przygotowań do wstępnego tworzenia list wyborczych (to ma się zacząć jesienią).

W Białymstoku w ostatni weekend Kaczyński zapowiedział też, że będzie dążył do tego, by 14. emerytura była już na stałe. Złożył też deklarację dotyczącą banków. – Jeśli nie podniosą oprocentowania depozytów, obłożymy ich zyski podatkiem – powiedział. I już w poniedziałek wiceminister finansów Artur Soboń stwierdził w PolskimRadiu24, że nie wyklucza nowego podatku. – Jeśli mówimy o podatku od nadmiarowych zysków, to ja takiego rozwiązania nie wykluczam. Tzn. jeśli będziemy widzieli sytuację, w której będzie to skuteczne narzędzie – oświadczył.

Jarosław Kaczyński w swoich wystąpieniach podkreśla też, że program „Mieszkanie+” nie powiódł się, dojdzie jednak w tej sytuacji do „złamania dyktatury deweloperów”. W jego wystąpieniach również w ostatni weekend pojawił się ponownie wątek krytyki osób transpłciowych, która wywołuje oburzenie i potępienie ze strony opozycji.

PiS pracuje na zapleczu nad nowymi pomysłami programowymi, które mają być ofertą wyborczą na jesień 2023 roku. Jednak ta nowa oferta ma – jak twierdzą nasi rozmówcy – zostać zaprezentowana w przyszłym roku, być może dopiero na wiosnę.

Prezydent z opozycją

Dla prezydenta Andrzeja Dudy początek wakacji to przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa. W poniedziałek odbyło się spotkanie RBN (Rady Bezpieczeństwa Narodowego) z udziałem opozycji.

Co warte odnotowania, prezydent Andrzej Duda zarówno przed, jak i po spotkaniu w poniedziałek akcentował, że bezpieczeństwo to temat ponadpartyjny. – Bez podziałów na rządzących i opozycję przy jednym stole będziemy rozmawiali o ważnych dla Polski sprawach związanych z bezpieczeństwem po szczycie NATO w Madrycie – mówił przed spotkaniem.

A później dziękował opozycji za „poważną i konkretną” rozmowę dotyczącą bezpieczeństwa Polski oraz za „propaństwowe” podejście w trakcie dyskusji. – To nie była polityczna debata – podkreślał prezydent po zakończeniu rozmów.