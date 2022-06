"To dobrze, że kraje, które są tu dziś obecne, ale także wiele innych, wnoszą swój wkład, aby Ukraina mogła się bronić - poprzez dostarczanie środków finansowych, pomoc humanitarną, ale także poprzez dostarczanie broni, której Ukraina pilnie potrzebuje - powiedział Scholz dziennikarzom, przybyłym na szczyt NATO.

- Przesłanie jest następujące: Będziemy to robić - i to intensywnie - tak długo, jak będzie to konieczne, by Ukraina mogła się bronić - dodał.

Kanclerz Niemiec komentował również decyzję Turcji o porozumieniu ze Szwecją i Finlandią w sprawie przystąpienia do NATO.

- Oba kraje bardzo dobrze pasują do naszego sojuszu - powiedział Scholz.