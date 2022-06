Czy to panu zawdzięczamy Adama Glapińskiego w Narodowym Banku Polskim?

Raczej nie, bo tylko wiedziałem, że on będzie kandydatem na prezesa, i chciałem, żeby poznał trochę robotę od wewnątrz. W związku z tym powołałem go do zarządu kilka miesięcy przed jego nominacją na prezesa. Chodziło o to, żeby nie był zupełnie świeży jako prezes.

Jak pan ocenia swojego następcę w NBP?

Marek Belka

Przyszły trudne czasy i tym wyzwaniom do końca nie sprostał. Nie sprawia wrażenia, że jest niezależny od rządu, a to jest podstawowa sprawa. Błędnie oceniał perspektywy inflacyjne, bardzo długo wygłaszał nieroztropne sądy – że zerowe stopy procentowe będą właściwie po horyzont, do końca jego kadencji. Potem musiał szybko zmieniać zdanie. Sytuacja go przerosła zarówno jeśli chodzi o treść polityki pieniężnej, jak i o komunikację.

Za pańskiej prezesury w NBP były bliskie relacje z ugrupowaniem rządzącym?

Nie. Nie uważam, że bank centralny powinien być na wojnie z rządem, ale to nie znaczy, że polityka pieniężna powinna być podporządkowana polityce rządu.

A związków politycznych i towarzyskich prezesa NBP z prezesem PiS nie da się ukryć. Trudno powiedzieć, żebym ja w czasie pracy w NBP był jakoś politycznie skoligacony z rządzącą wtedy koalicją PO-PSL.

Czy obecnej inflacji można było wcześniej zapobiec?

Do pewnego stopnia tak, aczkolwiek zupełnie nie dałoby się jej uniknąć ze względu na to, że znaczna jej część pochodzi z importu i jest wynikiem destabilizacji rynków surowcowych, przede wszystkim energetycznych. Można było uniknąć dodatkowego impulsu inflacyjnego w postaci osłabienia złotego. NBP i jego prezes szczycili się tym, że chcą mieć słabego złotego, rzekomo pomocnego dla gospodarki. A to tylko ten impuls inflacyjny z zagranicy potęguje.

A co można zrobić dzisiaj, żeby ulżyć Polakom, a inflacja nie rosła?

NBP powinien wyemitować obligacje antyinflacyjne – o oprocentowaniu równym inflacji albo wyższym od niej. Skorzystaliby obywatele, którzy posiadają oszczędności, a którzy w obliczu inflacji podejmują czasami nieroztropne decyzje o zakupach, chroniąc się przed kolejnymi podwyżkami. Ta masa pieniądza, masa płynności, jak mówią ekonomiści, zostałaby zamrożona na kilka lat w NBP. Ludzie by nie stracili, a na rynku nie cyrkulowałaby taka olbrzymia ilość pieniądza, która przecież powoduje nasilenie się zjawisk inflacyjnych. To jest rzecz, którą NBP powinien zrobić natychmiast, ale także powinien bardziej zdecydowanie określić swoje stanowisko wobec polityki rządowej. Powinno być to stanowisko krytyczne.

Przed rosnącą inflacją zakupił pan, podobnie jak premier, obligacje Skarbu Państwa. Czy szef rządu powinien kupować obligacje, wiedząc, że sytuacja inflacyjna może sprzyjać jego zakupowi?

Ja mówiłem co najmniej półtora roku temu, że pewną część swoich aktywów lokuję w zakup obligacji antyinflacyjnych, dlatego że bardzo ekspansywna, jeśli chodzi o wydatki polityka rządu i ówczesna polityka Narodowego Banku Polskiego nieuchronnie zbliżały nas do inflacji. To moja wiedza ekonomiczna sprawiała, że spodziewałem się nasilenia tendencji inflacyjnych.

Premier prowadzi politykę gospodarczą. Gdyby mówił o tym zakupie otwarcie – że istnieje niebezpieczeństwo inflacji, albo że takie obligacje dają wyższą stopę zwrotu niż lokaty bankowe – to pewnie zachęciłby tylko innych do takich działań. Natomiast ponieważ to się odbyło po cichu i w tle były jego wypowiedzi, że inflacji nie będzie, to sprawa trochę zaczyna być wątpliwa.

Premier nie chce ujawnić, kiedy kupił obligacje i jakiego rodzaju. To powinna być tajemnica?

Premier co roku wypełnia deklarację majątkową i wtedy jest konieczność oświadczenia w tej sprawie. Nie ma prawa, które by zmuszało go do natychmiastowej publicznej deklaracji, że właśnie kupuje obligacje antyinflacyjne. To jest prawny aspekt sprawy. Premiera powinna cechować przejrzystość w działaniu. Powinien mówić: ludzie, może być inflacja, w związku z tym może warto byłoby skorzystać z oferty Ministerstwa Finansów. Ja bym oczekiwał takiego działania od premiera.

Dlaczego pan nie ma problemu z podzieleniem się tą wiedzą, a premier na pytania dziennikarzy już nie odpowiada jasno?

Ja jestem konsumentem polityki gospodarczej, a ponieważ jestem ekonomistą, więc już przynajmniej dwa lata temu rozumiałem, że inflacja jest nieuchronna. Natomiast premier Morawiecki nie jest konsumentem polityki gospodarczej, tylko jej producentem. Prowadzi ją, a ponieważ długi czas zastrzegał, że inflacji nie będzie, to teraz ma problem.

Mógł spieniężyć swoją wiedzę premiera?

Każdy z nas mógł to zrobić. To nie jest jakaś wiedza tajemna, że będzie inflacja. Godne krytyki jest to, że wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły, że inflacja będzie, a premier mówił, że nie będzie.

A będzie coraz drożej?

Będzie.

Czego możemy się spodziewać?

Nie mam pretensji do minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej, że opiera założenia budżetowe na przyszły rok na wysokiej inflacji, ale jednak niższej niż ta, którą mamy. Prawdopodobnie chciałaby prowadzić politykę budżetową bardziej restrykcyjną. Jako świeża minister wypowiadała się, że nie będzie waloryzacji programu 500+, a 14. emerytura jest tylko jednorazowo. Można mieć wątpliwości, czy pani minister będzie decydować w tych sprawach, czy nie będą decydować inni, z innych powodów. Ale gdyby taką bardziej restrykcyjną politykę rząd miał zamiar prowadzić, to rzeczywiście można by wtedy sądzić, że inflacja co najmniej wyhamuje.

Ale jeżeli to nie minister finansów będzie decydowała, tylko premier i dysponenci polityczni, czyli Nowogrodzka, to wtedy nie ma perspektyw opanowania czy nawet wyhamowania inflacji. Nawet jak ceny ropy, gazu wyhamują albo nawet lekko spadną, to nie będzie to miało automatycznego przełożenia na osłabienie inflacji w Polsce.

współpraca Jakub Mikulski