Soboń był pytany o zmiany podatkowe wchodzące w życie po 1 lipca w Polsce, które stanowią de facto odejście od wielu założeń "Polskiego Ładu", wielkiej reformy systemu podatkowego, która weszła w życie 1 stycznia tego roku.



- Mieliśmy dwie drogi: jedna to droga, którą można nazwać drogą naprawy rozwiązań, które zostały przyjęte w "Polskim Ładzie" lub też przyjąć rozwiązania systemowe, powszechne, bardziej znane i przewidywalne i obowiązujące w kolejnych latach podatkowych. Projektując rozwiązania na 2023 r. zakładaliśmy, że będą obowiązywać też w 2022 r. Te rozwiązania przedstawiliśmy do konsultacji, po tych konsultacjach one jeszcze miały swoje korekty. To naprawdę było poprzedzone dużą pracą, konsultacjami. To projekt, który pozostawia te dobre elementy wprowadzone po 1 stycznia - wyjaśnił.



- Mamy system, który jest bardziej odporny, bardziej zrozumiały, bardziej przewidywalny dla tych, którzy pracują na podatkach - księgowych i innych - dodał.

Następnie wiceministra finansów zapytano o to czy przyjąłby zakład o śliwowicę łącką z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, który twierdzi, że w Krajowym Planie Odbudowy, który przyjął rząd, nie było mowy o kamieniu milowym jakim jest opodatkowywanie samochodów spalinowych i chce zakładać się z premierem Mateuszem Morawieckim o to, czy ten będzie potrafił wskazać taki kamień milowy w przyjętym przez rząd dokumencie.



- Śliwowica jest dla mnie trochę za mocna - odparł Soboń. - KPO ma dwa kluczowe elementy. Ten trzeci, czyli kamienie milowe, za chwilę. Pierwszy jest taki, że to jest 158 mld zł na inwestycje. My dzisiaj potrzebujemy inwestycji, aby utrzymać wzrost gospodarczy na poziomie 3-4 proc. Lata 2024-2025 to 40-50 mld na inwestycje każdego roku. To co najmniej punkt procentowy PKB więcej. To jest absolutnie kluczowe. Co do samych kamieni milowych to one mają charakter kierunków politycznych, które można realizować na różne sposoby i zawsze jest to decyzja rządu - np. co do tego jak będziemy zachęcać do tego, by pomyśleć o samochodzie elektrycznym - dodał.

- Tam nie ma dołączonych projektów ustaw z rozporządzeniami, tylko są kierunki - zaznaczył Soboń w kontekście wymienionych w KPO kamieni milowych.

- Przymusu kupowania aut hybrydowych czy elektrycznych w Polsce nie będzie. Jeśli kupowanie samochodów elektrycznych będzie opłacalne, ich ceny, dostępność infrastruktury etc., to nie trzeba będzie do tego zachęcać - przekonywał wiceminister finansów.