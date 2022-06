Chrust z lasu. Suski: Nie sądzę, żeby to miało rozwiązać problemy z węglem

- Trwają prace, żeby do Polski część węgla sprowadzić z zagranicy, żeby węgla nie zabrakło po embargu na węgiel rosyjski, który był używany przez wielu mieszkańców do opału - powiedział wiceszef klubu PiS Marek Suski. W rozmowie z RMF FM dodał, iż nie sądzi, by możliwość zbierania chrustu na opał rozwiązała problemy z węglem.