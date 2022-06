Sondaż został przeprowadzony w okresie od 30 maja do 1 czerwca metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób. Z badania wynika, że Zjednoczona Prawica może liczyć na głosy 35,1 proc. wyborców. W porównaniu z sondażem z początku maja, formacja kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego straciła 0,9 pkt. proc.

Według ankiety, spadło też - o 1 punkt procentowy - poparcie dla Koalicji Obywatelskiej. Na Platformę Obywatelską, Nowoczesną, Inicjatywę Polską i Zielonych głosowałoby 25,3 proc. respondentów. Trzecie miejsce w sondażu zajęła Lewica (8,9 proc., spadek o 0,1 pkt. proc.).

Do Sejmu - według sondażu - dostaliby się też przedstawiciele Polski 2050 Szymona Hołowni (8,4 proc., spadek o 0,2 pkt.) oraz PSL-Koalicji Polskiej (6,3 proc., wzrost o 1,2 pkt.).

Progu wyborczego nie przekroczyłaby Konfederacja, która - według sondażu - uzyskałaby poparcie 4,1 proc. (spadek o 0,9 pkt. proc.).

Z sondażu wynika, że o 1,8 pkt. proc., do 11,9 proc., wzrósł odsetek osób, które nie wiedzą, na kogo oddałyby głos w wyborach parlamentarnych. Chęć udziału w wyborach, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę, zadeklarowało 52,6 proc. ankietowanych (spadek o 1,2 pkt.). 44,8 proc. respondentów nie poszłoby do urn (wzrot o 1,8 pkt.), niezdecydowanych w tym względzie jest 2,6 proc. uczestników badania (spadek o 0,6 pkt.).