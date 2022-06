Wspólna konferencja prasowa szefowej KE oraz polskiego premiera i prezydenta RP odbyła się na terenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Konstancinie-Jeziornej pod Warszawą. Poprzedziły ją spotkania z Mateuszem Morawieckim w Kancelarii Premiera i z Andrzejem Dudą w Belwederze.



W trakcie swojego przemówienia Ursula von der Leyen przedstawiła „trzy zobowiązania, które zostały przekute w kamienie milowe”. Muszą one „być wypełnione zanim jakiekolwiek wypłaty zostaną dokonane”.

- Wszystkie nasze plany w ramach UE są powiązane z reformami i poprawa tego planu jest związana z zobowiązaniem Polski do zapewnienia niezawisłości sądownictwa. Po pierwsze, obecna Izba Dyscyplinarna zostanie zniesiona i zastąpiona niezależnym, niezawisłym sądem na podstawie istniejącego prawa, po drugie, reżim dyscyplinarny wymaga reform, musi być zreformowany. Kontrowersyjne wykroczenia dyscyplinarne, które zostały zgłoszone do TSUE, na przykład jeśli chodzi o status sędziów, muszą zostać wycofane, a po trzecie, sędziowie, którzy ucierpieli w wyniku Izby Dyscyplinarnej, mają prawo by ich sprawa została poddana rewizji przez nową izbę - powiedziała szefowa KE.

- Pierwsza wypłata będzie możliwa w momencie, kiedy nowe prawo zostanie wdrożone i będzie odnosić się do wszystkich tych wymagań - podkreśliła von der Leyen. - Najpierw kamienie milowe, a później wydatkowanie środków - dodała.



Prezydent Duda mówił z kolei o „wielkiej satysfakcji”. - Przygotowana przeze mnie ustawa, akt prawny, który ma naprawić funkcjonowanie Sądu Najwyższego w aspekcie odpowiedzialności zawodowej, doprowadził do porozumienia na szczeblu parlamentarnym. Wczoraj byliśmy świadkami jednogłośnego porozumienia w Senacie i porozumienia w ramach Unii Europejskiej. Komisja Europejska wczoraj anonsowała swoją pozytywną opinię do polskiego KPO - powiedział Duda. - Cieszę się, że to wszystko razem ma przełomowe znaczenie także dla uzyskania przez Polskę w przyszłości środków, które będą prowadziły do nowoczesnej gospodarki - dodał.