Czy Prawo i Sprawiedliwość liczy się z tym, że dojdzie do przedterminowych wyborów? - Zgodnie z kanonem w politologii, kampania rozpoczyna się dzień po wyborach. Zawsze można oczekiwać na coś, co jest czasami zaskoczeniem, natomiast w tej chwili - powiem to wprost - nie ma żadnych przesłanek wskazujących na to, aby wybory miały się odbyć przed terminem konstytucyjnym - powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Krzysztof Sobolewski. - Nic na to nie wskazuje - dodał.

Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że aby odbyły się przyspieszone wybory, musiałoby np. dojść do samorozwiązania się Sejmu. Ocenił, że "patrząc po arytmetyce sejmowej (...) nie ma tutaj takich możliwości". - Więc nawet pod tym kątem można powiedzieć, że nie ma żadnych przesłanek, które by mogły wskazywać na to, abyśmy spodziewali się przedterminowych wyborów - mówił.

Na niedawnym posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS zatwierdzono zaproponowane przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego zmiany w strukturze ugrupowania oraz zakaz łączenia funkcji partyjnych z niektórymi wyższymi funkcjami państwowymi. Krzysztof Sobolewski został zapytany o te decyzje.

- Jesteśmy po dwóch latach pandemii. W tej chwili mamy też sytuację dramatyczną za naszą wschodnią granicą, na Ukrainie. To wszystko, co dotyczy pandemii i skutków jej na życie społeczne również, można powiedzieć, odbiło się częściowo na życiu partyjnym, w tym Prawa i Sprawiedliwości - odparł. - I w związku z tym prezes zawnioskował do Komitetu Politycznego o zmianę struktur partyjnych - oświadczył sekretarz generalny dodając, że KP PiS pozytywnie przychylił się do wniosku Jarosława Kaczyńskiego. - Będą 94 okręgi partyjne, które będą obejmowały swoim zasięgiem okręgi senackie - poza kilkoma wyjątkami - tłumaczył poseł dodając, że chodzi o miasta, w których jest więcej niż jeden okręg w wyborach do Senatu. - Nie chcieliśmy tego dzielić - stwierdził.

- Do 15 czerwca będą powołani pełnomocnicy okręgowi przez prezesa, którzy będą przygotowywać nową strukturę do zjazdów okręgowych, gdzie będzie wybrany nowy zarząd okręgowy, władze okręgowe w tych okręgach, a formalnie struktury zaczną funkcjonować od 1 lipca tego roku - zapowiedział

- Jest to troszkę odpowiedź na tę sytuację, którą mamy związaną ze skutkami pandemii koronawirusa, jest to widoczne bardzo, odcisnęło się piętno też na działalności struktur partyjnych, trzeba je obudzić na nowo do życia - tłumaczył sekretarz generalny PiS.

Krzysztof Sobolewski mówił też, że sytuacja we współtworzonej przez PiS Zjednoczonej Prawicy jest "bardzo stabilna, spokojna i merytoryczna". - Mamy przed sobą do realizacji kilka wspólnych projektów w ZP. Są to projekty, które zgłasza Kukiz’15, Republikanie w kwestii liberalizacji dostępności do broni, czy projekty będące kontynuacją reformy wymiaru sprawiedliwości zgłaszane przez Solidarną Polskę. To przed nami. Jest konsensus, chcemy, aby te projekty były w możliwie najbliższym czasie procedowane ścieżką parlamentarną - zadeklarował poseł.