Szef rządu został zapytany o wsparcie, jakiego Polska udzieliła Ukrainie. Czy chodzi o kwotę rzędu 7 mld zł? - O, nie. Na dziś wydano ponad miliard złotych dla samorządów i ok. miliarda złotych ze strony rządowej. Te 7 miliardów to wydatki zupełnie innego typu. To są zdjęte z naszych stanów również różne rodzaje uzbrojenia, które przekazaliśmy jako broń defensywną do naszych sąsiadów na Ukrainę - powiedział w Polsat News premier Mateusz Morawiecki.

Czy Polska otrzymała broń, która może zastąpić przekazane Ukrainie uzbrojenie? Czy Polska może czuć się bezpiecznie? - Możemy się czuć bezpiecznie, przede wszystkim dlatego, że jesteśmy częścią najsilniejszego sojuszu w historii świata, częścią NATO. Otrzymaliśmy na ochronę naszego nieba wsparcie ze strony Wielkiej Brytanii, ze strony USA - odparł szef rządu.

Czy dodatkowe elementy uzbrojenia zastępują 1:1 broń przekazaną przez Polskę Ukrainie? - Nie, na dzień dzisiejszy nie zastępują 1:1, ale to nie jest czas na takie aptekarskie liczenie wszystkiego, ponieważ dzisiaj ta nasza broń służy obronie naszej niepodległości z tym, że 500 km za polską granicą - powiedział premier.

Wcześniej szef brytyjskiego rządu Boris Johnson ujawnił, że Polska przekaże lub przekazała czołgi na Ukrainę. Premier Morawiecki został zapytany, czy może potwierdzić te doniesienia. - Tak - odparł. Dopytywany o liczbę czołgów powiedział: - Nie będę dzisiaj o tym mówił.

Premier dodał, że liczba zostanie przekazana opinii publicznej "w swoim czasie". - Ale ze względów bezpieczeństwa również, i to przede wszystkim bezpieczeństwa naszych ukraińskich sąsiadów, przyjaciół, nie będziemy dzisiaj (o tym mówić - red.) - zastrzegł.

Boris Johnson w Indiach mówił, że Wielka Brytania rozważa wysłanie czołgów do Polski, żeby Polska mogła przekazać czołgi T-72 Ukrainie

Mateusz Morawiecki powiedział też, że sprawa ewentualnego przekazania Ukrainie MiG-ów jest zamknięta. - Nie ma takiej konieczności, nie ma takich żądań, nie ma takich próśb - oświadczył.