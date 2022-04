Brytyjski sekretarz obrony po raz pierwszy od blisko siedmiu tygodni przedstawił w Izbie Gmin aktualne informacje na temat wsparcia udzielanego przez Wielką Brytanię Ukrainie oraz strat poniesionych przez rosyjskie wojsko od początku inwazji na Ukrainę.

Ben Wallace zadeklarował, że Wielka Brytania przekaże Ukrainie "niewielką liczbę pojazdów opancerzonych wyposażonych w wyrzutnie" pocisków przeciwlotniczych, by pomóc w walce z siłami rosyjskimi.

Minister oświadczył, że według brytyjskich szacunków, od 24 lutego, czyli od początku inwazji, na Ukrainie zginęło ok. 15 000 rosyjskich żołnierzy. - Oprócz tego są też straty sprzętu. Wiele źródeł sugeruje, że do tej pory zniszczono lub przechwycono ponad 2 tys. pojazdów opancerzonych - powiedział. Dodał, że Rosjanie stracili "co najmniej 530 czołgów, 530 opancerzonych transporterów piechoty oraz 560 bojowych wozów piechoty".

- Rosja straciła także ponad 60 śmigłowców i myśliwców - dodał Wallace. - Ofensywa, która miała trwać nie dłużej niż tydzień, trwa już od tygodni - podkreślił.

Wojna na Ukrainie trwa od dwóch miesięcy. Wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję 24 lutego od północy, z południa i ze wschodu. W związku z agresją na Ukrainę szereg państw i organizacji międzynarodowych nałożyło sankcje na Rosję, jej władze, rosyjskich oligarchów oraz rosyjskie przedsiębiorstwa.