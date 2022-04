Głos na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 39,2 proc. ankietowanych przez Estymator. Oznacza to spadek poparcia o 0,4 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania z połowy marca. Koalicja Obywatelska zyskała natomiast 0,3 pkt. proc. Obecnie chce na nią zagłosować 25,4 proc. respondentów.

Reklama

Na podium sondażu uplasowała się Polska 2050. Poparcie dla ugrupowania Szymona Hołowni spadło z 12,2 proc. do 10,9 proc. W podziale mandatów w Sejmie uczestniczyłaby także Lewica, którą wskazało 8,3 proc. pytanych (wzrost o 0,8 pkt. proc.), podobnie jak Konfederacja wzrost o 0,4 pkt. proc. do 7,4 proc.) oraz PSL-Koalicja Polska (spadek z 6,3 proc. do 6,1 proc.).

Poza Sejmem znalazłaby się lista Kukiz'15. Głos na nią zadeklarowało 1,8 proc. ankietowanych, czyli o 0,3 pkt. proc. więcej, niż trzy tygodnie temu. Opcję „inni” wskazało 0,9 proc. pytanych. Tradycyjnie w sondażach pracowni Estymator pod uwagę nie bierze się wyborców niezdecydowanych.

Według wyliczeń portalu dorzeczy.pl, dla którego sondaż był przeprowadzony, PiS dysponowałby w Sejmie 222 mandatami (9 poniżej większości), KO miałaby 129 posłów, Polska 2050 - 48 parlamentarzystów, a Lewica, Konfederacja i PSL odpowiednio 26, 20 i 13. Jednego posła miałaby Mniejszość Niemiecka.

Reklama

Sondaż przeprowadzono w dniach 30-31 marca 2022 r. metodą CATI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1031 dorosłych Polaków.