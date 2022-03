Krwawa ofensywa rosyjska na Ukrainie, która zaczęła się równo miesiąc temu zjednoczyła Zachód i doprowadziła do podjęcia decyzji, które wcześniej wydawały się nie do zaakceptowania. W czwartek w Brukseli dojdzie do kluczowych spotkań liderów, które potwierdzą jedność świata demokracji wobec reżimu Putina. Najpierw rano w siedzibie NATO przywódcy państw europejskich oraz Kanady i USA zdecydują o wzmocnieniu wojskowym sojuszu.

Zbigniew Rau: Wspólny plan zwycięstwa Ten największy współczesny kryzys w obszarze bezpieczeństwa wymaga od nas przyjęcia ambitnego podejścia. Stany Zjednoczone mogą przewodzić tym staraniom i pomóc światu przywrócić pokój – pisze minister spraw zagranicznych Polski.

– Pierwszym krokiem jest rozmieszczenie czterech nowych grup bojowych NATO w Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji. Wraz z naszymi obecnymi siłami w krajach bałtyckich i Polsce oznacza to, że będziemy mieć osiem wielonarodowych grup bojowych NATO na całej wschodniej flance, od Bałtyku po Morze Czarne – zapowiedział Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO.

Trzeba nowych sankcji

Przywódcy państw członkowskich mają zdecydować o dalszym wsparciu dla Ukrainy. – Obejmie ona pomoc w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także sprzęt, który pomoże chronić się przed zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i nuklearnymi – powiedział szef sojuszu.

Po południu gościem szczytu UE będzie prezydent USA Joe Biden. Państwa optujące za najostrzejszym kursem wobec Rosji mają nadzieję, że jego obecność wzmocni presję na tych, którzy są zmęczeni kolejnymi sankcjami wobec Rosji. Polska naciska, żeby Rada Europejska pozwoliła na kolejne restrykcje.

Mariusz Janik: Gazowe brzemię Europy Bruksela, a także liderzy poszczególnych państw nie mają żadnego asa w rękawie, który pozwoliłby uwolnić się od rosyjskiego gazu w jakimś przewidywalnym terminie.

– Chcemy efektywnych sankcji, które zredukują zdolność kontynuowania agresji przez Rosję i Białoruś. W tym zakazu importu węgla i ropy oraz blokadę transportu drogowego i morskiego – mówi nam nieoficjalnie polski dyplomata.

Na razie nie ma jednomyślności dla takich sankcji, ale wszystko zależy od atmosfery na szczycie. Silnie wybrzmią argumenty Polski i innych zwolenników sankcji, dodatkowo skutki może przynieść presja prezydenta USA, wreszcie planowane połączenie z prezydentem Ukrainy. – Trzeba dyskutować o ostrych sankcjach, państwa im przeciwne muszą ustąpić, nawet jeśli wiąże się to z niewygodami dla nich. Bo Rosja musi zapłacić wysoką cenę – przekonuje „Rzeczpospolitą” dyplomata ukraiński.

Mniej gazu ze wschodu

Na razie w propozycjach sankcji nie ma embarga na gaz. Ale UE przygotowuje się do sytuacji, gdyby musiało zostać wprowadzone lub gdyby Rosja sama, np. w odwecie na zakaz importu ropy czy węgla, zdecydowała się zakręcić kurek. Bruksela proponuje wspólne zakupy gazu, tak jak szczepionek w czasie Covid-19. To pozwoliłoby państwom uzyskać lepsze warunki dostaw. Chodzi przede wszystkim o LNG. Zobowiąże też państwa członkowskie do wypełnienia podziemnych magazynów gazu w 80 proc. do 1 października, czyli przed następnym sezonem grzewczym.

UE przygotowuje się też do stopniowego zmniejszania importu gazu z Rosji, w tym roku już o dwie trzecie. To kosztowne, ale – według wyliczeń KE – możliwe. Samo zwiększenie importu LNG z innych kierunków niż Rosja ma pozwolić na obniżenie przesyłu z Rosji o jedną trzecią.