Pytany, czy w "tym trudnym czasie" polskie władze "zdają egzamin" były wicepremier odparł, że "prezydent - z całą pewnością". - Bardzo wysoko oceniam działania prezydenta Dudy - mam na myśli zawetowanie tzw. lex TVN, lex Czarnek i aktywność na arenie międzynarodowej - powiedział w Radiu Plus Jarosław Gowin.

- Z rządem sytuacja jest bardziej złożona, ale to nie jest moment, kiedy powinniśmy wymierzać plusy i minusy działań rządu. Niezależnie od tego, że jestem dzisiaj politykiem opozycji, trzymam kciuki, żeby jak najwięcej tych działań było trafionych - zadeklarował.

Premier Mateusz Morawiecki zaproponował w poniedziałek pakiet wymagający zmian w konstytucji, m.in. wyłączenie z reguły wydatkowej środków przeznaczonych na armię oraz możliwość konfiskaty majątków oligarchów i podmiotów rosyjskich.

- Tam jest jedna zmiana fundamentalna. Likwidacja progu konstytucyjnego jeśli chodzi o wydatki na obronność. Musimy zobaczyć, czy tam nie będzie jakiejś "bezkarności plus" albo innych zapisów, które umożliwiałyby rządowi - temu lub jakiemukolwiek następnemu - dalsze rozluźnianie reguł wydatkowych innych niż obronność - skomentował Gowin.

- Jeżeli to będzie sformułowane precyzyjnie, to tak, będą głosy Porozumienia za taką zmianą, aczkolwiek uważamy, że skoro już zabieramy się do zmiany konstytucji, to trzeba to zrobić w sposób porządny. Mówiąc krótko, będziemy proponowali przyjęcie gotowego już, przygotowanego w latach 2010-11 przez komisję konstytucyjną rozdziału konstytucji regulującego relacje Polska-Unia Europejska - mówił były wicepremier.

Na poniedziałkowym spotkaniu wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński miał powiedzieć, że prędzej czy później Polska stanie się ofiarą rosyjskiej agresji - donosiła Wirtualna Polska, powołując się na jednego z liderów opozycji. - Takie słowa nie padły - powiedział Jarosław Gowin. - Premier Kaczyński nie przesądzał o tym, że do takiej agresji czy do konfliktu zbrojnego dojdzie, natomiast mówił o możliwości, realnej możliwości takiego konfliktu zbrojnego - dodał.

- Osobiście podchodzę do takiej perspektywy sceptycznie. Wydaje mi się, że jakieś resztki zdrowego rozsądku towarzyszą Władimirowi Putinowi i jego kamaryli. Konflikt Rosji, która nie potrafi sobie poradzić z Ukrainą - z całym szacunkiem dla heroizmu i sprawności żołnierzy ukraińskich... postradałaby zmysły, gdyby równocześnie próbowałaby wchodzić w konflikt nie z Polską, a z całym NATO - ocenił Gowin.