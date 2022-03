- My, Ukraińcy, chcemy pokoju. Rosjanie, dla was to nie jest tylko walka o pokój na Ukrainie. To walka o wasz własny kraj, o najlepsze, co w nim było. To jest czas na protest. Nie przegapcie tej możliwości. Wszyscy powinni słyszeć, co o tym myślicie - powiedział podczas swojego wystąpienia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.