O podpisaniu wniosku poinformowało biuro prasowe partii „Sługa Narodu”. W ceremonii podpisania wzięli udział przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk i premier Denys Szmyhal

- Ukraińcy od dawna udowadniają, że wszyscy jesteśmy integralną częścią wspólnoty europejskiej. Czas przełożyć to na papier. Ukraina ubiega się o członkostwo w UE w specjalnej procedurze. Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom za wsparcie i szybkie decyzje - głosi wydane oświadczenie.



Biuro prasowe „Sługi Narodu” opublikowało także zdjęcia z podpisania dokumentu przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

„Dokumenty już są w drodze do Brukseli! Gratulacje, Ukraina, gratulacje dla nas wszystkich! Historia dzieje się na naszych oczach” - napisał w mediach społecznościowych Andrij Sybiha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta.

O tym, że „miejsce Ukrainy jest w Unii Europejskiej”, mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w rozmowie z Euronews. Wstąpienie państwa do Unii Europejskiej łączy się ze skomplikowaną procedurą, a Ukraina nie jest obecnie oficjalnym kandydatem do członkostwa. W rozmowie z Euronews szefowa KE nie zasugerowała, że Ukraina może liczyć na tzw. szybką ścieżkę akcesyjną, o co apelował wcześniej prezydent Zełenski.