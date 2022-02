Republikanie z Florydy ograniczają prawo do aborcji m.in. w przypadku gwałtu

Republikanie w Izbie Reprezentantów Florydy przyjęli w czwartek nad ranem przepisy zakazujące aborcji po 15 tygodniu ciąży, co stanowiłoby ograniczenie dostępu do aborcji w stanie jeszcze przed decyzją Sądu Najwyższego USA, który może ograniczyć prawo do aborcji w całym kraju - odnotowuje AP.