Rzecznik był pytany, czy jest pewne, że nie będzie obowiązku szczepień na COVID-19 dla służb mundurowych i nauczycieli od 1 marca. - Od 1 marca raczej tej decyzji nie będzie, ale nie jest tak, że jej nie będzie w ogóle - powiedział. Dopytywany dodał, że "to za krótki okres czasu, żeby się do tego przygotować".

- Tak jak w przypadku medyków mówimy o tym, że od 1 marca ten obowiązek będzie egzekwowany, to znaczy, że taka osoba będzie musiała być już w pełni zaszczepiona. Więc, co logiczne, tego nie da się przeprowadzić w tak krótkim okresie czasu w stosunku do innych grup zawodowych - oświadczył Wojciech Andrusiewicz.

Dopytywany, czy od 1 marca nie będzie obowiązku szczepień dla nauczycieli i służb mundurowych rzecznik odparł: - Zapewne tak.

Rzecznik był też pytany o wprowadzany rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia obowiązek szczepień na COVID-19 dla medyków i brak sankcji za niezaszczepienie się. - W naszym kraju przywykliśmy do tego, że każde rozporządzenie, każdą ustawę rozbieramy na czynniki pierwsze, nie potrafimy sami podejmować decyzji w oparciu o obowiązujące prawo, tylko każemy prawu być bardzo kategorycznym i bardzo szczegółowym - powiedział.

- Przypomnę, że mamy w obowiązkowym kalendarzu szczepień m.in. szczepienia przeciwko żółtaczce. Bez tych szczepień żaden lekarz w tym kraju, ani pielęgniarka, nie zostanie dopuszczona do pacjenta. Tu jest podobnie. Co tu więcej regulować? Nie można dopuścić kogoś, kto nie jest osobą bezpieczną dla pacjentów. Decyzja należy do dyrektora, czy przesunie taką osobę do działu administracyjnego - stwierdził.

Pytany, czy nie spowoduje to zwiększenia problemów kadrowych w służbie zdrowia rzecznik resortu kierowanego przez Adama Niedzielskiego powiedział, że "lekarz powinien być przede wszystkim osobą bezpieczną dla pacjenta".