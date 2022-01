10:26 Sasin do Budki: Daliście Putinowi możliwość szantażowania Europy cenami gazu

- To jest wasza spuścizna. My dzisiaj pomagamy Polakom. Ustanowiliśmy prawo, które daje Polakom prawo do tańszego gazu, poniżej cen, które są cenami rynkowymi - przekonuje wicepremier.



10:21 Poseł Lewicy Marek Rutka chce informacji premiera na temat pomocy, jakiej Polska udziela Ukrainie

Poseł wnioskuje o odroczenie obrad do czasu uzupełnienia porządku obrad o ten punkt. Wniosek został odrzucony.



10:20 223 posłów "za" wnioskiem, 232 "przeciw"

Wniosek o przerwę został odrzucony.



10:18 Poseł PSL, Krzysztof Paszyk, złożył wniosek o przerwę w obradach Sejmu

10:05 Elżbieta Witek otwiera posiedzenie Sejmu

10:01 Komisja regulaminowa przegłosowała wniosek o uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi

Komisja regulaminowa przegłosowała wniosek o uchylenie immunitetu @marian_banas stosunkiem głosów 9:7. Bezprawna procedura. Naruszono standardy państwa demokratycznego! pic.twitter.com/LuIM0CoSFU — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) January 26, 2022

09:50 Wczoraj eksperci z Citizen Lab poinformowali o dwóch kolejnych przypadkach użycia Pegasusa w Polsce

Inwigilowany miał być lider AgroUnii, Michał Kołodziejczak i Tomasz Szwejgiert, były współpracownik służb specjalnych i współautor książki o Mariuszu Kamińskim.



09:49 Opozycja chce złożyć w Sejmie wniosek o powołanie komisji śledczej ws. Pegasusa

Los wniosku zależy jednak od Pawła Kukiza, który wczoraj oświadczył, że poprze powstanie komisji, jeśli zostanie jej przewodniczącym.

09:48 Na obecnym posiedzeniu Sejmu miało być głosowane tzw. lex Hoc

"Lex Hoc", czyli ustawa o weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców, prawdopodobnie jednak nie trafi pod obrady Sejmu. Jak przyznał w rozmowie z RMF FM wicepremier, Henryk Kowalczyk, PiS nie dysponuje większością do przegłosowania tej ustawy.

09:45 Sejmowa komisja zamknęła dyskusję ws. immunitetu Mariana Banasia

Podczas Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych nie pozwolono zabrać głosu pełnomocnikowi Banasia. Do obrad nie dopuszczono posłów spoza komisji.