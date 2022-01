Przede wszystkim widzimy ryzyko w tym, że pracodawca będzie miała uprawnienie do sprawdzania tych paszportów, a potem to pracodawca będzie ponosił konsekwencje za to, że ktoś zakaził resztę pracowników - przekonywał Paweł Poncyljusz, poseł PO, w rozmowie z RMF FM.