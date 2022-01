Tusk podkreślił, że piekarnia, którą odwiedził, "jest prowadzona rodzinnie".

Skoro świt przyjechaliśmy do Kościana. Pan Robert prowadzi małą piekarnię, zatrudnia 13 osób. Ostatnie podwyżki rachunków dla jego firmy mogą okazać się zabójcze. pic.twitter.com/HINrxqCJLZ — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) January 18, 2022

- Ten dzień jest też dniem rozmowy na temat tego, czy ta robota będzie miała jeszcze sens. Rozmawialiśmy głównie o cenie gazu, o rachunkach, nie tylko o gazie, o drożyźnie. Cena mąki, czyli absolutnie podstawowego surowca, jest o 100 proc. więcej niż w sierpniu w tej chwili. Gaz, na razie, to jest mniej więcej 300 proc. więcej. W złotówkach to oznacza absolutny dramat - mówił były premier.



- W tej piekarni pracuje 13 osób. Te 13 osób ma tutaj pracę, ale po tej podwyżce cen gazu ta kalkulacja przestaje się spinać. Ja wiem, że z punktu widzenia rządzących, te wszystkie programy, hasła można w ładne słowa ubrać, ale rzeczywistość jest ponura z perspektywy tych, którzy tu ciężko pracują. Albo chleb będzie droższy, albo ludzie musieliby stracić pracę - mówił przewodniczący PO.

- Ta rozmowa była smutna, pod znakiem zapytania stoi przyszłość tego typu przedsiębiorstw. Jeśli za gaz w tej piekarni płacono miesięcznie 5 tys. zł, a teraz pan Robert pokazał mi rachunek na 20 tys. zł, i to jest właściwie początek. Plus niestabilność, inflacja, ta niepewność związana z "Polskim Ładem", to wszystko powoduje, że sytuacja staje się ciężka - dodał.



- Ja będę spotykał się z ludźmi, którzy ciężko pracują - to są drobni przedsiębiorcy, ale też pracownicy, sprzedawcy w całej Polsce. Wydaje się, że z ich punktu widzenia ta sytuacja wygląda trochę inaczej niż w oficjalnym przekazie, oficjalnej propagandzie - mówił Tusk.

Nie ma żadnego powodu, żeby kilkaset procent płaciła więcej za gaz piekarnia w Kościanie i dosłownie tego samego dnia kilkaset procent więcej szło na utrzymanie Kancelarii Premiera Donald Tusk, przewodniczący PO

- Jeśli polski przedsiębiorca ma płacić o 500, 600, 700 proc. więcej za gaz, to właściwie nikt tego nie rozumie. Ja przede wszystkim apeluje do rządzących, odpowiedzialnych za politykę gazową o uczciwą informację, co takiego się stało, że te podwyżki są tak druzgoczące dla ludzi - podkreślił.



- To, co jest istotą tego problemu, to jest ujawnienie co robi PGNiG z tymi pieniędzmi. Dzisiaj przydałaby się uczciwa informacja dla wszystkich Polaków: i dla piekarza z Kościana, i dla jego pracowników, ale i dla całej opinii publicznej. Co się dzieje z tymi pieniędzmi? Na początek uczciwa informacja o tym co się stało i jednak ochrona: także dla rodzinnych, drobnych przedsiębiorstw. Takiej podwyżki, jaką nam zafundowała władza, polskiej gospodarce będzie bardzo trudno przeżyć - mówił przewodniczący PO.



- Ja stwierdzam jednoznacznie - nałożenie kilkusetprocentowej podwyżki gazu dla polskich firm, małych, rodzinnych, jest zabójcze - podsumował. - Nie ma żadnego powodu, żeby kilkaset procent płaciła więcej za gaz piekarnia w Kościanie i dosłownie tego samego dnia kilkaset procent więcej szło na utrzymanie Kancelarii Premiera. Trzeba przestawić priorytety - dodał.