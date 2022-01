Komisja ds. Pegasusa. Banaś zwolnił Kwiatkowskiego z tajemnicy. Senator: Powiem wszystko, co wiem

Senator Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że stawi się we wtorek przed senacką komisją nadzwyczajną do badania sprawy Pegasusa. Zadeklarował, że powie "wszystko co wie", ponieważ prezes NIK Marian Banaś zwolnił go z tajemnicy kontrolerskiej w tej sprawie.