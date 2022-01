W piątek większość członków doradzającej premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w sprawie walki z COVID-19 Rady Medycznej złożyła rezygnacje. W wydanym oświadczeniu oraz późniejszych rozmowach z dziennikarzami członkowie Rady Medycznej tłumaczyli, że formuła współpracy się wyczerpała i że ich rady nie były przez rządzących wdrażane.

W poniedziałek po posiedzeniu sztabu kryzysowego oraz kierownictwa Ministerstwa Zdrowia szef resortu Adam Niedzielski miał na konferencji prasowej odnieść się do sprawy. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz zapowiadał, że rezygnacja 13 członków Rady Medycznej oraz plany resortu odnośnie działań w zakresie bieżącego doradztwa w zakresie pandemii będą wśród poruszanych tematów. Konferencja ministra Niedzielskiego rozpoczęła się o godzinie 17:00, przed zakończeniem posiedzenia sztabu.



Adam Niedzielski rozpoczął wystąpienie od podziękowań dla członków Rady Medycznej, pozytywnie mówił też o dorobku Rady. - Namawiałem wszystkich tych, którzy złożyli rezygnację do tego, żeby kontynuowali swoją misję - oświadczył. Zaznaczył, że rząd przy podejmowaniu decyzji w sprawie walki z COVID-19 musiał brać pod uwagę rzeczywistość społeczno-polityczną. Minister przekazał, że członkowie Rady Medycznej pozostali przy swoich zdaniach, nie ulegli namowom jego oraz premiera i nie wrócą do pracy w Radzie Medycznej. - Stąd zbliżamy się do końca funkcjonowania (Rady Medycznej) w tej formule - ogłosił.

Szef resortu zdrowia mówił, że współpraca z osobami dotychczas wchodzącymi w skład Rady Medycznej będzie kontynuowana. - Pod Ministerstwem Zdrowia funkcjonuje cały system konsultantów krajowych, wsparty konsultantami wojewódzkimi - zaznaczył. - Konsultanci krajowi będą głównym źródłem doradztwa dla ministra zdrowia - dodał. Poinformował, że grupa konsultantów będzie w sposób nieformalny doradzała ministrowi w zakresie walki z pandemią.

- Niezależnie od tego przy premierze powołana zostanie rada, która będzie charakteryzowała się nieco zmienioną formułą. Zmiana będzie polegała na poszerzeniu formuły - oświadczył Niedzielski dodając, że spektrum ekspertów ma być szersze, a nowa formuła rady ma uwzględniać nie tylko "aspekty medyczne", ale i inne, "związane z życiem gospodarczym i społecznym". W radzie na pewno mają znaleźć się ekonomiści i socjolodzy - zapowiedział minister zdrowia. Rada w nowej formule ma "doradzać premierowi, jak projektować nie tylko walkę z pandemią, ale także, mamy nadzieję, również proces, za kilka miesięcy, wychodzenia z pandemii" - dodał Niedzielski.