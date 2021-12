W czwartek agencja AP podała, że telefon komórkowy senatora Krzysztofa Brejzy został zhakowany za pomocą Pegasusa 33 razy w 2019 roku. Do włamań z użyciem Pegasusa na telefon senatora dochodziło w czasie, gdy polityk prowadził kampanię przed wyborami parlamentarnymi.

Wcześniej AP ujawniło, że Pegasusa użyto przy próbach szpiegowania mecenasa Romana Giertycha. O użyciu Pegasusa przeciwko nie informowała też prokurator Ewa Wrzosek.

Brejza w piśmie z kwietnia 2021 roku, skierowanego do szefa CBA w trybie interwencji senatorskiej, pyta m.in. o to, czy po wycieku jego korespondencji jako szefa sztabu KO, "wszczęto jakiekolwiek działania zmierzające do ustalenia źródła i okoliczności przecieku". Chodzi m.in. o SMS-y z telefonu Brejzy, które miały trafić następnie do TVP i posłużyć do stworzenia materiału na temat rzekomej grupy internetowych hejterów w inowrocławskim ratuszu.

Szef CBA 4 maja 2021 zaprzecza inwigilacji, nazywa moje pytania „insynuacjami”.

Nawiązywałem w interwencji do wycieku korespondencji @GiertychRoman , zadałem precyzyjne pytania o moje sms.#SystemKłamstw pic.twitter.com/VUqOP8Mf3A — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) December 26, 2021

Senator pyta też szefa CBA czy ustalono kto pozyskał materiały z jego telefonu komórkowego i kto miał do nich dostęp. Brejza dopytuje również czy "materiał ten pochodził z legalnych lub nielegalnych źródeł inwigilacyjnych" wobec niego. Pyta także jak zakończyły się ewentualne czynności operacyjne wobec niego i czy materiał z nich został zniszczony.

W odpowiedzi zastępca szefa CBA odpowiedział Brejzie, że "ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora" nie stanowi wystarczającej podstawy do tego, by "zrealizować jego wniosek" i odpowiedzieć na zadane pytania.

"Jednocześnie podkreślam, że wnioski zawarte w Pana piśmie odczytuję jako insynuacje" - dodał Sakowicz.