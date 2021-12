Tego samego oprogramowania użyto przy próbach szpiegowania mecenasa Romaan Giertycha i prokurator Ewy Wrzosek.

Reklama

Czytaj więcej Kraj Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek byli szpiegowani Pegasusem Agencja Associated Press informuje, że w 2019 roku dokonano kilkunastu prób szpiegowania telefonu mecenasa Romana Giertycha. Wykorzystano w tym celu izraelskiego Pegagusa. Tego samego oprogramowania użyto to śledzenia prokurator Ewy Wrzosek.

W październiku senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza informował, że gdy kierował sztabem wyborczym KO w 2019 roku, był szpiegowany przez służby specjalne. Zdobyte z telefonu SMS-y miały trafić następnie do TVP. Materiały posłużyły do stworzenia materiału na temat rzekomej grupy internetowych hejterów w inowrocławskim ratuszu.

W środę Sąd Okręgowy w Bydgoszczy odrzucił zażalenie Telewizji Polskiej na decyzję sądu niższej instancji. TVP musi poinformować, że w tekście dotyczącym senatora Krzysztofa Brejzy mogło dojść do naruszenia jego dóbr osobistych.

Czytaj więcej Polityka Senator KO Krzysztof Brejza wygrał w sądzie z TVP Sąd Okręgowy w Bydgoszczy odrzucił zażalenie Telewizji Polskiej na decyzję sądu niższej instancji. TVP musi poinformować, że w tekście dotyczącym senatora Krzysztofa Brejzy mogło dojść do naruszenia jego dóbr osobistych - informuje Onet.pl

Reklama

Agencja AP powołując się na grupę Citizen Lab informuje, że telefon Brejzy był atakowany 33 razy od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział w czwartek, że rząd nie stosuje nielegalnych podsłuchów i uzyskuje nakaz sądowy w "uzasadnionych przypadkach". Powiedział, że wszelkie sugestie, że polski rząd inwigiluje dla celów politycznych, są fałszywe.

Zapytany o doniesienia Citizen Lab premier Mateusz Morawiecki powiedział, że "zanim jakiekolwiek tego typu zarzuty zostaną skierowane, to pozwólmy, by można było wyjaśnić, czy doniesienia są w jakikolwiek sposób zbieżne z rzeczywistością. Zachęcam do tego".

- Jedne media podadzą drugim i te drugie już podają za tymi pierwszymi, że doszło do nieprawidłowości. Walka z fake newsami, z nieprawidłowościami w procesach komunikacyjnych, w przedstawianiu różnych spraw, faktów, to jedno z najważniejszych działań społecznych, z którymi wszyscy musimy się borykać - mówił szef rządu.

Autopromocja Plus Minus Już 24 grudnia specjalne, jubileuszowe wydanie Dowiedz się więcej Partner wydania

Czytaj więcej Prawo karne Giertych, Pietrzak i Dubois składają wniosek do Trybunału w Hadze Roman Giertych, Jacek Dubois i Mikołaj Pietrzak złożyli wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze w sprawie "odpowiedzialności za zbrodnie, które zostały popełnione na obywatelach polskich" - informuje tvn24.pl.

- Intensywne tempo włamań na telefony Brejzy i Giertycha "wskazuje na wyjątkowy poziom obserwacji", który rodzi pytania o nadużycia władzy - powiedział John Scott-Railton, badacz Citizen Lab. Pegasus daje swoim operatorom pełny dostęp do urządzeń mobilnych: Mogą wydobyć hasła, zdjęcia, wiadomości, kontakty i historię przeglądania, a także aktywować mikrofon i kamerę do podsłuchiwania w czasie rzeczywistym.

Reklama

Brejza powiedział agencji AP, że nie ma wątpliwości, iż dane skradzione z jego telefonu, gdy był szefem sztabu przed wyborami parlamentarnymi, dostarczyły kluczowych informacji na temat strategii, które w połączeniu z oszczerstwami przeciwko niemu uniemożliwiły "uczciwy proces wyborczy".

- Ta operacja zniszczyła pracę sztabu i zdestabilizowała moją kampanię - powiedział. Nie wiem ile głosów odebrała mi i całej koalicji - dodał.