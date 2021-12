W piątek Sejm przyjął tzw. lex TVN - czyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która - jeśli wejdzie w życie, zmusi właściciela TVN, amerykański koncern Discovery, do sprzedaży większości udziałów w stacji. Nowelizacja przewiduje, że większościowym właścicielem stacji telewizyjnej w Polsce może być wyłącznie firma zarejestrowana i działająca na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która jednocześnie nie jest spółką-córką firmy zarejestrowanej poza EOG.

Według nieoficjalnych informacji WP.pl, prezydent planuje skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej Polityka Lex TVN. Nieoficjalnie: Prezydent Duda nie podpisze nowelizacji ustawy medialnej Prezydent Andrzej Duda podejmie decyzje w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji tzw. Lex TVN. Wirtualna Polska nieoficjalnie informuje, że nie będzie podpisu pod ustawę. Ma ona zostać skierowana do Trybunału Konstytucyjnego.

Stanowisko amerykańskiego Departamentu Stanu przedstawił w poniedziałek rzecznik Ned Price. - Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, że w Polsce przegłosowano ustawę, która bardzo osłabi wolność mediów. Zachęcamy pana prezydenta Dudę do tego, aby potwierdził czynami to, co mówił wcześniej o wolności słowa oraz o wspólnych wartościach, na których oparte są nasze relacje - powiedział.

Price przypomniał w ten sposób słowa prezydenta, jakie padły podczas Święta Wojska Polskiego. - Zapewniam wszystkich, że będę stał cały czas na straży konstytucyjnych zasad. W tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych - mówił Duda.

Czytaj więcej Polityka Po wniosku Dudy TK zaakceptuje „lex TVN”, uchylając tylko poprawkę Konfederacji? Konfederacja wprowadziła do „lex TVN” przepis, który miał zaszkodzić PiS. Może on ułatwić Andrzejowi Dudzie decyzję dotyczącą losów stacji.

- TVN należy do amerykańskiego koncernu Discovery i oczywiście chcielibyśmy widzieć, że nasze spółki są traktowane uczciwie na całym świecie, ale to jest rzecz o wiele większa niż sprawa jednej spółki. Mówimy tutaj o wolności mediów jako takich. Mówimy tutaj o przestrzeni medialnej w Polsce. Jeżeli to nabierze mocy prawnej w obecnej formie, to obawiamy się, że to prawodawstwo bardzo mocno osłabi tę sytuację. Chcielibyśmy tego jednak nie widzieć - odpowiedział rzecznik na pytanie korespondenta TVN.