Projekt uchwały trafiły już do elektronicznej bazy Dumy Państwowej. W rezolucji stwierdzono, że Duma Państwowa powinna przyjąć oświadczenie "w 30. rocznicę rozpadu ZSRR".

Rezolucja i oświadczenie mają być wysłane do prezydenta Rosji, Rady Federacji, rządu, Unii Międzyparlamentarnej, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Zgromadzenia państw członkowskich WNP i organów przedstawicielskich Federacji Rosyjskiej.

"Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej po raz kolejny zwraca uwagę na znaczenie historycznych lekcji wyciągniętych z wydarzeń sprzed 30 lat, które doprowadziły do problemów politycznych, społecznych i gospodarczych... Uznaje upadek ZSRR za największą katastrofę geopolityczną XX wieku, która doprowadziła do dezintegracji w różnych sferach społeczeństwa, kryzysu gospodarczego i politycznego, konfliktów narodowych" - zapisano w deklaracji.

W grudniu 2021 roku minie 30 lat od oficjalnego rozwiązania ZSRR. W rzeczywistości Związek Radziecki przestał istnieć 25 grudnia 1991 r., kiedy to prezydent Michaił Gorbaczow w przemówieniu do narodu radzieckiego ogłosił koniec swojej prezydentury. Poprzedziło je porozumienie podpisane 8 grudnia przez przywódców Rosji, Białorusi i Ukrainy, ogłaszające koniec ZSRR i proklamujące powstanie WNP. Akt ten przeszedł do historii jako Porozumienie białowieskie.

W ubiegłym tygodniu nad upadkiem ZSRR ubolewał prezydent Władimir Putin. Nazwał ZSRR "historyczną Rosją" i powiedział, że kryzys gospodarczy, który nastąpił po nim był tak poważny, że był zmuszony do pracy jako taksówkarz.