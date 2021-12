W niedzielę przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbył się zorganizowany m.in. przez Komitet Obrony Demokracji protest przeciwko nowelizacji ustawy medialnej (tzw. lex TVN). Uczestnicy domagali się od prezydenta Andrzeja Dudy zawetowania ustawy. Podobne manifestacje odbyły się także w kilkudziesięciu innych miastach.

W stolicy jednym z mówców był przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Były premier wspomniał o postulatach Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z sierpnia '80, wśród których było przestrzeganie wolności słowa.

- Kiedy będziemy razem i solidarni, wygramy, zmieciemy tę władzę, nie będzie po niej śladu - mówił szef PO. Wspomniał też o Pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku, na którym umieszczono fragment wiersza "Który skrzywdziłeś" Czesława Miłosza.

- Ludzie, którzy wówczas te słowa Czesława Miłosza umieścili na pomniku stoczniowców dzisiaj dedykowaliby dokładnie te same słowa tej władzy, która dzisiaj Polskę rujnuje. Te słowa jakże dobrze pasują do naszego dzisiejszego spotkania. Adresuję je do mieszkańca tego pałacu i do jego mocodawcy - powiedział Donald Tusk przed siedzibą prezydenta, a następnie zacytował fragment wiersza Miłosza.

"Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta

Możesz go zabić - narodzi się nowy.

Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy

I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta" - powiedział.

- Pamiętajcie o tych słowach wielkiego poety, pamiętajcie o tym, co czeka każdą władzę, która sprzeniewierza się ojczyźnie - zakończył.

Do słów Tuska odniósł się szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. "Życzyć przeciwnikowi śmierci samobójczej. Publicznie. Donald Tusk do wielu rzeczy już nas przyzwyczaił, ale to..." - napisał na Twitterze. "I niech nikt mnie nie próbuje przekonać, że Miłosz tak naprawdę pisał nie o tym..." - dodał.

Wypowiedź przewodniczącego Platformy skomentował też Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w KPRM. "D. Tusk krzyczy, że po obecnym polskim rządzie »nie zostanie nawet ślad« i kończy cytatem: »Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy - i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta«" - stwierdził.

"Zemsta i nienawiść. Czyste zło. Brak pozytywnego programu. Oto oferta PO dla Polaków. Dziękujemy za szczerość!" - napisał na Twitterze.

"Lex TVN"

W piątek po południu Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie weta wobec nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji 229 głosami "za" przy 212 głosach "przeciw" i 11 wstrzymujących się. Ustawa trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy, który może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm może odrzucić weto prezydenta większością kwalifikowaną 3/5 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów.

- Ta ustawa będzie oczywiście przez nas poddana analizie i odpowiednia decyzja zostanie podjęta - powiedział w piątek prezydent, pytany, jaką decyzję podejmie w związku z nowelizacją.

Stacja TVN uruchomiła w internecie stronę, na której umieszczono "Apel w obronie TVN" - podając swe imię i nazwisko oraz adres e-mail można podpisać apel do prezydenta, aby ten "niezwłocznie zawetował lex TVN". Według TVN, pod apelem zebrano ponad 2 miliony podpisów.