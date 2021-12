229 głosami „za” przy 212 głosach „przeciw” i 11 wstrzymujących się Sejm odrzucił w piątek po południu uchwałę Senatu ws. weta wobec tzw. lex TVN.

Za odrzuceniem uchwały Senatu zagłosowało 225 posłów PiS (wszyscy obecni na sali), 3 posłów Kukiz'15 (wszyscy obecni na sali, w głosowaniu nie brał udziału czwarty poseł koła, Stanisław Tyszka) oraz 1 poseł niezrzeszony (Łukasz Mejza).

- Tego typu polityczne kreatury, jak na przykład pan Mejza, są potrzebne Kaczyńskiemu, żeby zaatakować wolne media - komentował wieczorem w TVN24 Donald Tusk. Były szef Rady Europejskiej ocenił, że „ten dzień jest niezwykle symboliczny, pokazujący relacje między władzą a Polakami”. - Czy to przez pryzmat skandalu z panią Szydło i tym młodym człowiekiem w seicento, czy to z obecnością pana posła Mejzy, który chciał zarobić na dzieciach chorych na raka, który jest potrzebny Kaczyńskiemu do tych układanek, a te układanki są potrzebne, żeby zniszczyć konstytucję, sądy, wolne media, czyli tak naprawdę, żeby zniszczyć polską demokrację - mówił.

- Kilkanaście dni temu byłem w Warszawie na rocznicy Komitetu Obrony Demokracji, publicznie przestrzegałem przed takim scenariuszem. Było dla mnie oczywiste, że dla PiS-u, dla prezesa Kaczyńskiego wolne media są takim samym problemem, jakim były czy ciągle są wolne sądy, opozycja, konstytucja i można powiedzieć, że w tych zamachach na te fundamenty demokracji jest dość konsekwentny - stwierdził były premier.

Tusk nie zgodził się z prowadzącą program Moniką Olejnik, jakoby piątek był „czarnym dniem polskiej demokracji”. - To jest czarne sześciolecie polskiej demokracji - zauważył.

- Tylko w ostatnich 48 godzinach mamy informację o tym, jak Jacek Kurski zrobił sobie prywatny folwark z mediów publicznych, (...) mamy sprawę wypadku pani Beaty Szydło i próby zrzucenia odpowiedzialności na niewinnego człowieka, mamy dzisiaj 54, 24 - liczby dnia, czyli te podwyżki prądu i gazu dla zwykłych obywateli, (...) mamy aferę z żołnierzem, który ucieka na Białoruś, a minister Błaszczak uważa, że właściwie nikt za to nie odpowiada - wymieniał przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Jego zdaniem w sprawie „lex TVN” prezydent Andrzej Duda „poczeka na decyzje, które zapadną na Nowogrodzkiej i je przedstawi opinii publicznej”. - Polska nie ma prezydenta, a Andrzej Duda, który abdykował z tej funkcji zanim został wybrany, będzie czekał tak czy inaczej na polecenia Jarosława Kaczyńskiego - ocenił Donald Tusk.