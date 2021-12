Dla Olafa Scholz przyjazd do Warszawy to trzecia zagraniczna wizyta po objęciu stanowiska kanclerza Niemiec. Wcześniej odwiedził Paryż i Brukselę.

- Dyskutowaliśmy dzisiaj o wyzwaniach i sprawach ważnych dla Polski, Niemiec i Europy. Rozmawialiśmy o naszej granicy wschodniej, która jest jednocześnie granicą UE i NATO - powiedział po spotkaniu premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu docenił, że kanclerz Scholz wybrał Polskę jako jeden z pierwszych celów swoich wizyt po objęciu urzędu.

- Przedstawiłem panu kanclerzowi zmieniającą się taktykę reżimu Łukaszenki wobec sztucznie wywołanego kryzysu migracyjnego i używania ludzi jako żywych tarcz, jako broni. Granica musi być szczelna, żeby UE mogła się bronić i decydować o swoim losie - mówił Morawiecki.

- Omówiliśmy przyszłe możliwe scenariusze oficjalnych sankcji, które będą dyskutowane na najbliższej Radzie Europejskiej - dodał.

- Omówiliśmy również sytuację Ukrainy, która w wyniku otwarcia nowego połączenia gazowego Nord Stream 2 jest w trudniejszej sytuacji. Także my jesteśmy w trudniejszej sytuacji. Polska, Słowacja, kraje wschodniej części UE mogą podlegać szantażom Rosji. Dlatego budujemy gazociąg bałtycki, uniezależniamy się od Rosji. Ukraina w całości jest zależna, jeśli chodzi o gaz, ale także inne nośniki energii. Nie chcielibyśmy, aby Ukraina podlegała szantażowi ze strony Rosji. To będzie oznaczało destabilizację na wschodniej flance NATO, na wschodniej flance Unii Europejskiej. Dlatego zwróciłem uwagę panu kanclerzowi na to, jakim ryzykiem jest obarczone otwarcie gazociągu Nord Stream 2 i jak mocno spełnia się scenariusz przed którym przestrzegaliśmy - powiedział premier.

Znaczna część rozmowy dotyczyła również kwestii związanych z Unią Europejską. - Chcieliśmy razem wyrazić nasze pragnienie, aby kwestie sporne zostały jak najszybciej zażegnane. Mamy pewien spór z Komisją Europejską. Starałem się przedstawić rozwiązania, zobaczymy jak ta kwestia się potoczy - mówił Morawiecki.

- Uważam, że to wielkie szczęście, że jako przyjaciele i sąsiedzi, stoimy obok siebie w obliczu tych straszliwych rozdziałów historii i zbrodni, jakie Niemcy ściągnęły na Polskę. Tym bardziej cieszę się, że możemy jak przyjaciele współtworzyć naszą wspólną przyszłość - mówił kanclerz Scholz.

- Świat, w którym żyjemy, się zmienia. Wiele mocarstw będzie istniało i Europejczycy będą stanowili niewielką część populacji świata. Tym bardziej jest ważne, żebyśmy rozbudowywali to, co nas łączy. Żebyśmy wspólnie budowali siłę. Oznacza to wspólne reagowanie na wyzwania. Jest tym m.in. polityka reżimu w Mińsku - kontynuował.

Nowy niemiecki rząd nie zamierza prowadzić innej polityki wobec Polski niż w epoce Angeli Merkel. Problemów we wzajemnych relacjach nie ubyło. Jest ich nawet więcej, jak chociażby zapis w umowie koalicyjnej obecnego rządu o wysiłkach na rzecz federalizacji UE, co wywołuje zaniepokojenie polskich władz.

W piątek w Warszawie z szefem MSZ spotkała się nowa szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że tematem rozmów szefów dyplomacji Polski i Niemiec były m.in. kwestie kluczowe z polskiego punktu widzenia - prawa Polonii w Niemczech, upamiętnienie w Berlinie polskich ofiar II wojny światowej oraz kwestie reparacji i odszkodowań wojennych dla Polski.

