Morawiecki podkreślił, że - w kwestii wariantu Omikron - z WHO płyną do Polski "niepokojące wieści".



Następnie szef rządu, nawiązując do decyzji innych państw świata na pojawienie się wariantu Omikron, zapowiedział "wprowadzenie pewnych dodatkowych ograniczeń w Polsce". W ostatnich dniach Izrael i Japonia zamknęły całkowicie granice dla cudzoziemców, a wiele innych państw wprowadziło zakaz lotów z krajów Afryki, gdzie nowy wariant pojawił się po raz pierwszy.

Samo zastosowanie takich mechanizmów, jak certyfikaty covidowe, nie jest niestety gwarancją podniesienia poziomu odsetka zaszczepionych Mateusz Morawiecki, premier

- I my także dzisiaj przedstawimy pewne dodatkowe ograniczenia. Przedstawi je pan minister Adam Niedzielski po to, aby zwłaszcza jeśli chodzi o te kraje, z których ten wirus przybywa do nas, można było się przed nim lepiej ochronić - zapowiedział szef rządu. Konferencję ministra zdrowia zapowiedziano na godzinę 14.



Morawiecki apelował też o to, aby "dbać o dystans, dezynfekcję, maseczki" oraz "wietrzyć pomieszczenia tam, gdzie można".

W kontekście ewentualnego szerszego stosowania w Polsce tzw. certyfikatów covidowych, premier mówił, że "są państwa na Zachodzie Europy, w których poziom zaszczepienia jest porównywalny do naszego, albo wyższy tylko o kilka punktów procentowych".

- Samo zastosowanie takich mechanizmów, jak certyfikaty covidowe, nie jest niestety gwarancją podniesienia poziomu odsetka zaszczepionych - przekonywał szef rządu. - U nas koncentrujemy się aby przez promocję szczepień doprowadzić do podniesienia poziomu zaszczepienia - dodał.

WHO uznała Omikron za "niepokojący wariant" (ang. variant of concern). W związku z licznymi mutacjami w obrębie białka tzw. kolca cząsteczki wirusa, czyli tej części cząsteczki wirusa, która łączy się z komórkami osoby zakażonej, wariant Omikron może okazać się bardziej zakaźny od dotychczas dominujących wariantów i odporny na szczepionki.